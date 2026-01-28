「赤手獨攀台北101」全球觀看達1200萬小時 闖進37國節目TOP10

台北市 / 林彥廷 綜合報導

世界頂級徒手攀岩家之一 Alex Honnold 於上週日（25日）的《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE挑戰一項全新的極限。Netflix 今（28）日直播觀看次數、時長等數據，並表示該直播在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。

Netflix 指出，直播創下了全球620萬的觀看次數，觀看小時達1,200萬，並榮登本週（1月19日至1月25日）Netflix 全球英語節目排行榜第 3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍的寶座。不僅如此，《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE 也在全球 37 個國家內闖進節目排行榜前 10 名當中。

Netflix 提到，由於週六陰雨綿綿，這場直播活動推遲到禮拜天才舉行。Alex Honnold 完成他人生中的首次摩天大樓的攀登，在全球觀眾面前徒手攀登世界最高摩天大樓之一的：台北101。現場轉播由體育主播 Elle Duncan、職業摔角手 Seth Rollins、職業攀岩運動員 Emily Harrington、攀岩評論員 Pete Woods 以及主持人 Mark Rober 在直播節目中分享他們的見解。最終，Alex Honnold 歷時 91 分鐘 30 秒，成功攀登台北 101，與全球觀眾一同見證這個歷史時刻。

