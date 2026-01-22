「赤手獨攀台北101」恐遇雨天攪局？ 氣象署曝週六天氣

▲ (圖/中央氣象署)

台北市 / 武廷融 綜合報導

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）將於1月24日（六）登場，美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰在完全不使用繩索與安全裝備的情況下，攀登台北101。不過這幾日北部陰雨綿綿，讓外界擔心若遇到下雨天氣，恐怕更危險。中央氣象署今(22)日表示，週六漸轉偏東風，水氣稍減，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

氣象署表示，這波強烈大陸冷氣團將持續影響明(23)日，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。中部以北、宜蘭地區低溫預測11至13度，南部低溫13至14度，花東14至15度。

不過到了禮拜六強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，在降雨方面，因漸轉偏東風，水氣稍減，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。而北部及東半部高溫預計可以來到19至24度，中南部24至26度，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。

原始連結







更多華視新聞報導

把握好天氣！明起北部有雨 冷氣團週末報到「中部以北最冷12度」

冷氣團來襲！8縣市低溫特報「跌破10度」 氣象署曝「今入夜後最冷」

強烈大陸冷氣團影響 中部以北及宜花天氣寒冷

