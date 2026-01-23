「赤手獨攀台北101」明登場 台北101今晚點燈應援

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北101表示，美國知名攀岩家 Alex Honnold 將於台灣時間 1 月24 日(美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101建築外牆，嘗試在沒有繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場結合極限運動與城市地標的重大挑戰，將透過 Netflix 全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現，向世界同步播送。

台北101指出，為迎接 Alex Honnold 即將展開的徒手攀登行動，台北101將在 1 月 23 日晚間 18:00 至 22:00，於大樓建築外牆點亮「GO ALEX！」熱情應援。

廣告 廣告

台北101說，台北101以城市地標之姿，透過點燈打字向世界傳達支持與祝福，也邀請全球觀眾一同為這場備受矚目的歷史性挑戰加油喝采。

關於《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點 美東時間 / 晚間5點 太平洋時間）。

原始連結







更多華視新聞報導

自由攀岩高手Alex Honnold將攀登台北101 Netflix2026全球直播

沒有繩索！Alex Honnold《赤手獨攀台北101》24日登場 賈永婕：我的心臟好大啊

美極限攀岩家24日將徒手攀登101 賈永婕喊「幹大事的勇氣」

