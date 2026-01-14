《赤手獨攀台北101：直播》登場 台灣人見證攀岩傳奇爬101大樓

《赤手獨攀台北101：直播》即將在24日全球直播。（Netflix提供）

Netflix於14日釋出《赤手獨攀台北101：直播》正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德，將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一「台北101」。將於台灣時間24日上午9點在Netflix進行全球直播，同一時間，將有5位直播嘉賓主持人Elle Duncan、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods一同參與。

正式預告中，艾力克斯霍諾德訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」影片當中也加入了艾力克斯霍諾德妻子的說法：「大家常常有一個疑問是，艾力克現在是1個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，艾力克斯霍諾德就是這樣的1個人，毫無疑問，他必須心無旁騖且完美完成這項挑戰。

攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德將挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

台灣知名地標「台北101」，共有101層樓、508公尺、零容錯空間，艾力克斯霍諾德的終極挑戰，將是1場史無前例的摩天大樓自由攀登真人秀，不僅全球熱愛攀登的朋友們引頸期盼，台灣的觀眾也將能親眼見證傳奇時刻。

