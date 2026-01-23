赤手獨攀101明登場！賈永婕駁「拿國家形象豪賭」：專業就是為了管理風險

霍諾德（左）即將攀登台北101，賈永婕呼籲民眾不要自行操作空拍機拍攝。翻攝賈永婕臉書



美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）明（1/24）日將挑戰徒手攀登台北101，這場國際級極限運動盛事將由Netflix全球同步直播。然而，隨著挑戰時間逼近，網路上出現不少質疑聲浪，有人將活動形容為「賭命行銷」，甚至憂心會影響公共安全、國家形象。對此，台北101董事長賈永婕今（1/23）日發聲，寫下4大重點霸氣回應外界質疑，強調這不是冒進，而是專業治理與風險管理的展現。

賈永婕在臉書發文表示，社會上存在不同聲音可以理解，但對極限運動的過度負面解讀與惡意曲解，已偏離事實。首先，她指出，徒手攀爬（Free Solo）已經是一個全球公認的極限運動項目，本質建立在長期訓練、嚴密風險評估與高度心理控制之上，外界反覆聚焦於「一旦失手即死亡」，認為是不負責任的賭博，這是種嚴重誤解，忽略了專業存在的意義，「真正的專業，正是為了確保不失手而存在。」

針對外界質疑未設置防護網，賈永婕說明，本次活動由具備全球極限運動經驗的國際團隊全程規畫與執行，從建築結構分析、氣候條件評估、攀登動線設計到即時應變機制，均經過層層審核。她強調，將此次行動描述為不可控的冒險，不僅不符合實情，也低估了專業團隊在風險控管上的能力。

第二點，賈永婕直言，風險存在並不等於社會不該容許，「老實說，做任何事情都有風險，在家有風險、出門有風險，出國更有風險」，無論登山、潛水、F1賽車或馬拉松，皆存在風險，但文明社會並非一味消除所有風險，而是在可控與負責的前提下，學會面對與管理風險。她認為，將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而反映出過度保守的矛盾思維。

對於外界聲音不斷假設「萬一失敗」、「如果發生意外」，並延伸出「國家形象受損」的論述，賈永婕認為，把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，並非事實全貌，這種邏輯值得質疑，「我只能說哇塞！你真的很負面」，一個成熟的社會，不該只用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。

最後，賈永婕重申，台北101並非進行一場豪賭，而是在展現專業治理能力；真正的責任不在於「要不要挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。此次活動正體現台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力，也在向國際社會展現台灣的專業與自信。她強調，勇氣不是盲目冒險，而是在準備充分後仍願意迎向挑戰，這正是這場活動希望傳遞的核心價值。

