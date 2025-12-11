《赤手登峰》極限攀岩者1/24攀登台北101 徒手直上508公尺比攀岩「更未知」

《赤手獨攀台北101：直播》將直播1/24艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101的驚險過程。Netflix提供

曾以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）震撼全球的極限攀岩者艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在台灣時間2026年1月24日（美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101摩天大樓。這場驚人的壯舉將透過Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。

艾力克斯霍諾德將攀爬上台北101外牆高1,667英尺（約508公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土，嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。

攀登台北101比攀岩更未知 Honnold自剖最高風險

艾力克斯霍諾德這次從攀爬花崗岩岩壁轉變為摩天大樓，他坦言這次挑戰在某些方面更加不可預測。他指出，摩天大樓比大多數的岩壁結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

在直播前，艾力克斯霍諾德接受Netflix Tudum的訪問，談到他為何選擇台北101。他提到，台北101是一座令人驚嘆且不可思議的建築，也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。

艾力克斯霍諾德認為建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。Netflix提供。

建築攀登與攀岩不同 沒有「最難的一步」

艾力克斯霍諾德認為建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。他坦言：「某種程度上，它更未知。」他也將在直播中親自分享如何在生命攸關時管理恐懼，以及如今身為父親後，他對於成功的定義為何。



