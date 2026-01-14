《赤手登峰》神人要徒手爬台北101 賈永婕親站508公尺外牆喊：腿很軟

Alex Honnold徒手攀101直播倒數，賈永婕響應今天親自攀登101。（圖片取自Netflix、賈永婕的跑跳人生）





以《赤手登峰》震撼全球的極限攀岩王者的艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），確定要在本月24日徒手攀登台北101外牆，全程還要 Netflix 直播。消息一出就夠瘋了，沒想到台北101董事長賈永婕更親自站上外牆拍照放話，自嘲「一般董事長應該腿軟，我是心臟太大」，一句「瘋子般的勇氣」直接點燃全網熱議，連藝人陶晶瑩都嚇到留言叫她快下來！

「攀岩之神」挑戰徒手登101全程直播公開

來自美國的霍諾德，以「赤手獨攀」聞名全球，更是最快擁有優勝美地三冠王攀登記錄者。2017年，他是唯一在美國優勝美地國家公園徒手攀登花崗岩巨壁「酋長岩」，這段驚險過程被《國家地理雜誌》拍成紀錄片《赤手登峰》，更榮獲2018年奧斯卡最佳紀錄長片獎。

本次霍諾德將挑戰完全不使用繩索或保護裝備的台北101外牆攀登，並且全程於Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全球直播。對此，賈永婕在社群媒體發文表示，「全世界首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊」。她也提醒，直播時間於台灣時間1月24日早上9點，「挑戰不可能的任務讓全世界聚焦台北101！聚焦我們台灣！加油！」

賈永婕曬照親站508外牆 自嘲「瘋子董事長」

稍早，賈永婕再度發文，並曬出6張站在台北101外牆高空鋼構上的照片，畫面震撼。她坦言，一般人看到徒手攀爬的場景，第一反應一定是「也太危險、太可怕了吧」，但她自嘲自己「不太正常」，反而只覺得「太強大、太厲害了」。

賈永婕直言，就算是再頂尖、再神級的高手，也需要一位「瘋子董事長」願意擔當，「一般董事長大概早就腿軟了吧」。她也笑著承認，「好，我承認我腿真的很軟（真的有夠高，我只能站在一條鋼圈上）」，「Team 101，My team，讓我們一起完成這個看似不可能的任務！」最後，她更在貼文中加上Hashtag「瘋子般的勇氣」。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖留言，就連陶晶瑩也忍不住驚呼：「我的媽呀！趕快下來！」賈永婕則幽默回覆：「滾下來了。」不少網友更被畫面震懾，直呼「太熱血了，還以為是AI圖，結果是真的」、「真的太猛」、「光看照片就腿軟」、「只有賈董能超越賈董」，甚至有人大讚：「衝著這張照片，就知道她真的有資格掌舵101。」（責任編輯：王晨芝）

