赤柯山、六十石山農路改善經費仍待議會審議 陳淑雯請在地公所加強巡查 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為改善農路通行安全，花蓮縣政府今（15）日表示，縣府於115年度擬訂新興計劃規劃辦理「玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山周邊農路設施改善工程」，並編列經費3000萬元，作為提升農路通行安全及使用品質的重要建設項目，期能完善農業生產運輸動線，並兼顧觀光交通需求與公共安全。花蓮農業處長陳淑雯指出，因目前115年總預算仍待議會審議，故請玉里鎮及富里鄉在地公所依權責加強巡查，確保農民及用路人安全。

花蓮縣長徐榛蔚說明，玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山為縣內重要農業生產區域及觀光據點，周邊農路長期承擔農特產品運輸、農民耕作通行及金針花季期間大量觀光車流等多重功能。部分路段因鋪面老舊、道路線形不佳、視距受限及側溝排水功能不足，影響行車安全與通行效率，亟需整體檢討改善。

「農路為農業生產及地方發展的重要基礎設施。」徐榛蔚指出，縣府推動本項農路改善工程，係基於農業生產安全、交通通行需求及觀光活動期間交通管理等實際考量，期能透過系統性改善道路條件，降低行車風險，提升農路整體使用效能。

徐榛蔚表示，規劃透過本工程，針對道路鋪面整修、線形調整、排水系統改善及行車安全設施強化等項目進行整體提升，以確保農民耕作與農產運輸安全，並維持觀光旺季期間道路基本通行秩序。

「縣府將請玉里鎮及富里鄉公所，依道路管理權責加強既有農路巡查、臨時修補及必要之安全警示與維護作業。」陳淑雯說明，因115年度總體預算目前仍待縣議會完成審議程序，本項新興計劃相關工程需待完成審議始得啟動執行。在改善工程尚未正式推動前，請在地鄉鎮公所就道路管理權責加強既有農路巡查，以降低通行風險，確保農民及用路人基本通行安全。

