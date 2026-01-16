赤燭成名作《返校》電影版捲侵權賽德克族祭典歌爭議！掀網友兩派論戰也引族民不滿：「根本是文化挪用！」

國內頂尖遊戲開發工作室赤燭遊戲自從 2017 年推出橫向卷軸遊戲《返校》，完美重現了白色恐怖戒嚴時期的故事舞台後就聲名大噪，獲得玩家好評，加上隨後的《還願》、《九日》等作品也都獲得了成功，讓赤燭遊戲漸漸地成為了許多台灣玩家非常喜愛的開發團隊，總是期待他們的下一款新作。不過，最近這一切的起點《返校》卻被原住民指控，稱《返校》電影版的配樂挪用了賽德克族的族語歌，並且也直指這是侵權行為，也讓原住民族傳智小組介入尋求法律途徑處理。

（Credit:赤燭遊戲）

昨（15）天社群軟體 Threads 上就有一位來自賽德克族的網友發文表示，有族人發現國產遊戲佳作《返校》電影版中的其中一首配樂《咒》聽起來真的太像賽德克族的祭典歌了，懷疑賽德克族的族語歌遭到了《返校》的挪用與改編。並且，原 PO 也表示對他們來說，自己的族語歌不可以這樣被隨意拿來挪用，或者拿來當鬼片的音樂素材，質疑這麼做根本就是侵權行為。「如果有創作需求，明明就有合法、正式的原住民族授權管道，為什麼不用？」

此外，該名網友的身分是賽德克族傳統智慧財產權審查小組的成員，她也分享，其實許多重視品牌信譽的公司都會來問他們要使用原住民族作品的授權流程到底該怎麼走，直批「不清楚找誰也可以問原民會，而不是直接使用，事後裝沒看見！」

並且也指控，《返校》電影版這麼做除了違法文化挪用外，也再侵犯原住民族的智慧財產權，「根本不是致敬、巧合或者靈感！」，並且她也表示，原住民族的傳統智慧財產權小組也已經介入調查，希望能夠從法律層面解決這件事。此外，也有許多網友實際聽過兩首樂曲後，認為根本一點都不像，就只是風格類似而已，「如果風格相近就不行，要怎麼創作？」、「音樂版權蟑螂？」，不過，也有人指出，法律中的確也有一部《原住民族傳統智慧創作保護條例》，我們的確也要更保護原住民族的傳統文化，並且協助他們傳播出去。