赤科山農路災後復建 花蓮縣府爭取1.6億元強化道路整治 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路及通往田螺坔農路，因去年康芮颱風侵襲，造成多處道路及邊坡嚴重受損。花蓮縣政府今（24）日表示，經縣府向中央爭取災害復建經費，目前已獲核定補助新台幣1億6千萬餘元，辦理道路及邊坡復建工程，以全面提升通行安全。另對道路崩塌路段，將從致災源頭進行整治，強化道路結構穩定性。

花蓮農業處長陳淑雯說明，赤科山地區近年受極端氣候影響，多次遭受颱風豪雨侵襲，縣府持續向中央爭取經費辦理農路及邊坡改善工程，目前累計投入經費約新台幣3億7434萬9000元，展現縣府持續守護農路安全與農民生產環境的決心。

花蓮農業處表示，為加速復建進度，相關工程採分案辦理招標。其中「花蓮縣玉里鎮赤科山農路7.6K及田螺坔農路復建等2件工程」已於114年12月12日完成招標作業；另「花蓮縣玉里鎮赤科山農路10.7K及10.9K康芮風災復建等2件工程」目前正進行招標程序，預計於明年初完成招標。

花蓮農業處指出，經農業處日前邀集玉里鎮公所、農業部林業及自然保育署花蓮分署、觀音里里長，以及設計與施工單位等相關人員，前往施工現場辦理施工前會勘，就施工內容、交通維持及安全措施進行說明與意見交流，期使工程順利推動。

花蓮縣府表示，本工程預定施工期程為6個月，將分為赤科山農路7.6K主線及田螺坔農路兩個工區同步施工。針對坡地坍方區域，將清除坡面鬆動土石，並設置自由格梁、噴凝土溝及施作土岩釘，以降低豪雨沖刷造成土石再度滑落的風險；另對道路崩塌路段，將從致災源頭進行整治，強化道路結構穩定性。

此外，經現場會勘討論，考量赤科山地區目前有多個單位同步施工，為兼顧工程推動與用路安全，縣府亦請玉里鎮公所儘速擇期邀集相關施工單位召開協調會議，共同研議交通調度及施工配合事項。

「農路是農民日常生產與農產運輸的重要命脈，縣府對地方基礎建設一向高度重視。」花蓮縣長徐榛蔚表示，近年極端氣候頻繁，赤科山道路多次受災，縣府持續投入資源辦理改善工程。施工期間如造成不便，盼請鄉親多加體諒，縣府將督促施工團隊全力趕工，儘速完成復建，提供農民安全、穩定的通行環境。

照片來源：花蓮縣府

