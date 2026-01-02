赤蘭溪河川地遭掩埋廢棄物 嘉縣破獲跨縣市非法棄置集團

嘉義縣赤蘭溪遭掩埋千餘立方公尺廢棄物，環保局聯手檢警開挖。（圖：嘉義縣環保局提供）

嘉義縣赤蘭溪河川地遭不法集團棄置大量土木及建築廢棄物，嘉義縣環保局據報，聯手檢警及河川管理機關，運用科技監控與智慧勾稽機制，一舉破獲一個長期在嘉義、南投、彰化及雲林等縣市非法棄置廢棄物的犯罪集團，成功遏止不法行為對河川環境與國土安全的破壞。

嘉義縣環保局指出，經現地開挖，確認水上鄉赤蘭溪河川地遭非法掩埋大量土木與建築廢棄物，棄置面積廣達352平方公尺，棄置量估計有1760立方公尺，對河川生態與防洪安全造成嚴重衝擊。

廣告 廣告

大量的土木與建築廢棄物混合物，棄置面積廣達352平方公尺，嚴重危害生態與防洪安全。（圖：嘉義縣環保局提供）

專案小組在臺中地檢署指揮偵辦下，運用科技監控、資料比對與跨縣市溯源勾稽，一舉破獲這個非法棄置廢棄物的犯罪集團。檢警指出，犯罪集團長期自臺中市非法轉運站載運廢棄物，再跨縣市運至嘉義縣河川地非法棄置，作案行徑隱蔽且組織化。

嘉義縣環保局強調，後續將配合檢察機關釐清污染範圍，依法求償清除與環境復原費用，未來則會深化科技執法與跨機關聯防機制。並籲民眾若發現可疑棄置行為，請立即向環保局通報，共同守護河川與國土安全。（龐清廉報導）