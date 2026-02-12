赤裸倒金字塔的上身…90後村幹部「擦邊」助農 又被舉報
雲南屏邊苗族自治縣一名「擦邊」助農，90後村幹部最近有些苦惱，他在抖音上的農產品帶貨帳號又被舉報了，原因是「發布不良信息」，俗稱「擦邊」；這是他三個月內第3次被舉報，平台給的處罰一次比一次嚴厲，這次處罰是3天內發不了新視頻，且帳號限流30天。
鳳凰網報導，楊小果和多數村幹部一樣，他要走訪村民、宣傳防火防汛、處理報表和上級派下來的各項任務。可在短視頻裡，他一改內向、嚴肅的面孔，變成了赤裸著倒金字塔的上身、露出八塊腹肌、用農產品當道具、做著性感動作的男子。
即便被判定違規，楊小果還是想發。他的手機上還有幾條待發的擦邊草稿。為了防止帳號「擦」出問題，他又陸續用不同手機號註冊了2個小號發布，「可以互相引流」。
報導指出，楊小果希望擦邊帶來的「潑天流量」砸中的不是自己，而是村裡的農產品。他表示，擦邊視頻讓村裡「80噸沃柑基本賣完了」，而不「擦」就沒流量，就意味著農民「白辛苦了」。據不完全統計，全網發布過「擦邊」相關內容的村幹部及助農帳號至少有70個。
報導說，楊小果的第一條視頻是在一片果林裡。他把手機卡在樹杈上，脫下上衣，背過身手裡攥著一顆沃柑，露出健美後背，果汁沿著手臂肌肉流下來。這條「尺度有點大」的短視頻很快就「爆了」，獲讚上千，甚至有網友在彈幕裡喊他，「腦公（老公）」。
在距離楊小果所在村莊西北部900公里外的雲南芒市，博主大坤入場助農更早，流量給當地帶來了更直接的收益。2025年3月，他開始露臉拍攝當地文旅、助農視頻，因為個子高、外形條件優越，一年時間，帳號已經收獲19萬粉絲。10月，同是助農賽道的網紅團支書林小白「擦」出圈後，大坤也在不久後拍攝了同類視頻，宣傳甘蔗，獲讚上萬。
在「柿子書記」林小白出圈之前，大坤和他就相識，兩人同是文旅、助農賽道，時常交流，「視頻怎麼拍？路線怎麼走？」因為那些露出身體線條的「擦邊」視頻，林小白的視頻流量單條播放量破2000萬。
有網友在大坤的評論區帶節奏，希望他也拍「放開」，拍同類型內容。最終，大坤還是妥協了，他穿一條黑色緊身背心出鏡。事實也證明這條「擦邊」視頻出圈，被大量自媒體轉發二創。後續他穿白襯衣擺出領口解開幾顆扣子的視頻，數據也高達2.9萬和1.3萬點讚，與其他正常視頻數據相比，高出近3倍。
楊小果確實不想再擦下去了，但他還沒有想好怎麼轉型，但已經決定「擦邊」計畫要進行到小號「積累十萬粉絲」。到那時，「什麼季節有什麼，我就去宣傳什麼，然後把這些農產品銷售出去」。
