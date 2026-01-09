赤裸裸政治交易？陳昭姿認沒簽兩年條款 康仁俊揭1事「秒打臉柯文哲」

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲曾提出所謂的立委兩年條款，不分區立委任期只有規定的一半，號稱要讓更多名單內的人才進入立院。然而，隨著兩年期限將至，如何執行引發許多爭議，民眾黨立委陳昭姿遲遲未交出辭職書。今（9）日，資深媒體人康仁俊於三立政論《前進新台灣》中評論，更挖出2024年1月謝立功的爆料「跨時空打臉柯文哲」，揭露這樁民眾黨內的政治交易。

康仁俊回顧道，民眾黨你們多少次在兩年條款上面做文章？2024年1月16日，謝立功在他的廣播節目中，爆料民眾黨內，並沒有所有人都簽。新聞一出，民眾黨就罵謝造謠，柯文哲更稱，「有些事沒有在局裡的人不清楚」，罵謝立功胡說八道。如今陳昭姿真的沒簽，今昔對比形同打臉。

民眾黨兩年條款爭議不斷，康仁俊節目上直接開罵了。（圖／前進新台灣）

爭議爆發後，黃國昌護航，「民眾黨是有原則的政黨」。康仁俊反問，原則在哪裡？那時候只要有記者問兩年條款是否有特例時，你們是怎麼罵別人的？結果今天一個黨主席柯文哲跑出來說，對啦我跟你們講，就是沒簽，她簽的是一個叫代理孕母的條款，只要過了就離開。

康仁俊質疑，那如果沒有過呢？就不離開？陳昭姿不離開是你丟臉欸！你有多少秘密瞞著民眾黨的人？你們公開拿這個東西威脅立法院，好像一副先求有再求好？「那我再問一句，總預算部分，你們另外加那些有爭議的東西，可不可以讓其他東西先過？結果你藍白什麼態度？一樣把它擋掉，你有什麼資格跑出來講先求有再求好」。

