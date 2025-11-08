赤裸陳屍浴缸內！謝侑芯與黃明志房內發生何事？ 他揭「演藝圈權勢不對等」背後驚人內幕

被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯命喪異鄉，涉及大馬歌手黃明志與毒品。（翻攝自黃明志、謝侑芯IG）

被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯命喪異鄉，涉及大馬歌手黃明志與毒品，其中尿檢時也被驗出4種毒品呈陽性反應，引發國際社會關注。對此，媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，揭2人當晚房內可能發生什麼事。

謝侑芯命案扯出黃明志

網紅謝侑芯上月底爆出在馬來西亞死訊，命案扯出黃明志在場，且疑似持有毒品遭逮，讓外界好奇2人當晚房內到底發生什麼事。節目中，諮商心理師林萃芬猜測，當天男方可能事先有預期到「會發生什麼事」，但沒想到後來會這麼嚴重，但也猜測可能因為雙方身分差距大，「有些人不喜歡在公眾領域，或是有其他的緣由，他們才決定在飯店房間談事情」。

演藝圈權勢不對等

媒體人胡孝誠在節目中，則表示這件事可見演藝圈的權勢不對等，透露或許黃明志當時要提供機會給謝侑芯，並強調要約在飯店來談，加上黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身，「那你看這個權勢不對等的時候，這個女生就很容易就進去到這個空間裡了」，也會很容易在短時間內被說服對方提議的事，未經審慎思考，進而發生無法挽回的事。

據了解，謝侑芯全身赤裸陳屍吉隆坡飯店的浴缸內，但浴缸跟地面卻沒有水痕，詳細案情仍有待釐清，而黃明志涉有重嫌，一度失聯而被通緝，5日才向馬來西亞警方投案，並被羈押6天以協助調查命案的情節。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

