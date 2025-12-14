赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運

生活中心／黃依婷報導

4生肖明年犯太歲，運勢起伏可能變動較大。（示意圖／資料照）

今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。

柯柏成指出，柯柏成表示，2026年木星行至「午」位，形成馬年太歲，依八字理論中「沖、破、害、刑」四種狀況判斷，明年需特別留意的犯太歲生肖共有四個。

其中，屬馬者為值太歲兼刑太歲，運勢起伏較大，容易因情緒或判斷失誤而自找麻煩，甚至引發官非糾紛；屬鼠者沖太歲，變動明顯，尤其需慎防感情或桃花帶來的困擾，「飛來的豔福未必是福」；屬牛者害太歲，與長官、長輩或合作對象溝通不易，原本談妥的事情恐出現變數；屬兔者破太歲，人際關係與合作易生裂痕，感情上也可能出現競爭或誘惑。

相對而言，柯柏成指出，2026年走好運的生肖包括屬羊者有六合貴人相助，屬虎與屬狗者則有三合貴人，在健康、學業、事業與財運方面較容易獲得支援。不過他也提醒，貴人往往伴隨壓力與督促，若判斷失準，反而可能「把貴人當仇人、小人當貴人」，仍需結合個人八字審慎看待。

在化解太歲方面，柯柏成表示，傳統最普遍的方式是到宮廟點太歲燈或平安燈，透過早晚課誦與祈福迴向，達到消災解厄的效果。他也指出，生肖只是整體趨勢，每個人的八字喜忌不同，實際影響仍有差異，但點燈屬於「眾生通用」，即使非犯太歲生肖，點燈也有助於穩定心神、提升氣場。

此外，柯柏成從太歲「貪合忘剋」的特性分析，指出午（馬）與未（羊）為六合關係，因此建議犯太歲者可配戴羊造型的墜鍊、手環，或在辦公桌擺放「三羊開泰」擺飾，象徵借助六合之力化解沖煞。若是孩童犯太歲，也可在床頭放置羊形玩偶，取其象徵意義。

飲食方面，他也提醒，若無法完全採行素食，至少在2026年2月4日立春當天避免食用羊肉，以減少太歲帶來的影響。至於安太歲的時間點，柯柏成建議，通常冬至過後即可開始登記安太歲，避免臨近過年時燈位額滿，錯失時機。

