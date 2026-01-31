赤馬年開運穿紅衣？觀音宮開示：3類人要避紅、5生肖注意口舌是非

生活中心／李紹宏報導

2026農曆「丙午」馬年即將到來，埔鹽紫竹觀音宮提醒，這一年是罕見的「雙火疊加」格局。民眾習慣在本命年穿紅避邪，但在雙火夾擊的情況下，過度的紅色反而破壞五行平衡，更點出除了屬馬的朋友，「鼠、牛、兔、雞」等四個生肖也需留意穿搭！

埔鹽紫竹觀音宮分享，2026為「雙火」 馬年，避免再穿大面積紅色服飾等，才能趨吉避凶。（示意圖／翻攝自unsplash）

2026赤馬年穿紅色 反而會「過度火旺」？

紫竹觀音宮在臉書分享，傳統民俗中，紅色雖有辟邪、增運之意，但核心在於「調和」。2026年本身火氣已達頂峰，若再大面積穿著屬火的紅色衣物，無異於火上澆油。

觀音宮指出，這種能量過剩的現象，容易使人感到心浮氣躁、遇事衝動，進而影響決策品質與人際關係。就像身體上火時應給予清熱，而非進補辛辣；在火旺之年，穿搭應以「降火平衡」為首要原則。

3類人避穿大面積紅！5生肖注意口舌和人際矛盾

觀音宮透露，除了屬馬的本命年人群外，屬鼠、屬牛、屬兔、屬雞等犯太歲的生肖，也容易在情緒與口舌上產生波動，應避免穿著大面積紅色。

此外，中醫體質偏熱（易口乾、長痘、失眠）或八字命理中火元素過旺者，在雙火年更需保持低調色彩，以免加重身體負擔或導致運勢失衡。

反之，若天生體質偏寒或八字水旺者，則可適度運用紅色來暖化氣場。

過年穿搭指南

若想保留本命年的儀式感，專家建議採取3策略。

1.貼身點綴：捨棄大紅外套，改用紅內衣、紅襪或紅腰帶等貼身小物，既能守住傳統，又不至於讓火氣外溢。

2.以水克火：穿著紅色時，建議搭配屬水的顏色，如黑色、藍色或藏青色，利用水火既濟的原理中和燥熱。

3.低飽和紅：避開亮眼的正紅色，選擇酒紅、磚紅或玫瑰紅，這類顏色火氣較弱，更顯沉穩且具備質感。

「這天」是生肖交替關鍵

最後，觀音宮強調，無論是穿紅還是穿藍，最終的轉運核心仍在於「心境」。2026雙火年是一場對自制力與沉穩度的考驗。民眾在選擇衣著之餘，更應保持冷靜、積極的生活態度，在變動中尋求平衡。立春（2月4日）是生肖交替的關鍵，建議從此時起調整作息與心態，方能平安度過赤馬年。

