赤馬年5生肖穿紅衣要小心！觀音宮分享「3指南」迎好運

生活中心／張予柔報導



隨著2026農曆「丙午」赤馬年即將到來，埔鹽紫竹觀音宮提醒民眾，今年格局罕見地呈現「雙火疊加」，本命年穿紅避邪的習俗反而可能造成不良效果。觀音宮指出，若在雙火夾擊之年大面積穿紅，不僅屬馬的朋友需注意，屬「這3生肖」的民眾同樣容易因火氣過盛而影響心情與運勢。





2026赤馬年「這5生肖」穿紅衣要小心？觀音宮分享「3大指南」順利過一年

紫竹觀音宮指出，火旺年份若穿大面積紅色衣物，易心浮氣躁、情緒衝動。（示意圖／由AI輔助生成）





2026赤馬年穿紅色須謹慎 觀音宮提醒恐「過度火旺」？

紫竹觀音宮在臉書分享，傳統民俗中紅色雖然象徵辟邪與增運，但重點在於「調和」五行能量。2026年本身火氣就已經夠旺了，若再穿亮紅、正紅等大面積紅色衣物，就像火上加油，容易導致心浮氣躁、情緒衝動，進而影響健康和人際運勢。觀音宮指出，「就像身體上火了要喝涼茶降火，而不是再吃辛辣的東西」，穿搭也應以降火、平衡為原則。

廣告 廣告

2026赤馬年「這5生肖」穿紅衣要小心？觀音宮分享「3大指南」順利過一年

屬馬、鼠、牛、兔、雞等犯太歲生肖，以及體質偏熱者，過年穿大面積紅色恐加重火氣。（示意圖／由AI輔助生成）

5大犯太歲生肖注意！體質火旺者慎穿大紅色

此外，除了本命年的屬馬民眾外，屬鼠、牛、兔、雞等犯太歲的生肖，也特別需要注意情緒波動與口舌是非。中醫體質偏熱（易口乾、長痘、失眠）或八字火旺者，更應避免穿大面積紅色，以免加重身體負擔或引發運勢失衡；相對而言，體質偏寒或八字水旺的人，可適度運用紅色暖化氣場。

2026赤馬年「這5生肖」穿紅衣要小心？觀音宮分享「3大指南」順利過一年

2026雙火年易火旺，觀音宮給出3大過年穿搭策略，並建議自立春起調整作息與心態，平安迎新年。（圖／翻攝自埔鹽紫竹觀音宮臉書）

觀音宮給出3大過年穿搭策略

針對過年穿搭，觀音宮建議採取三大策略：第一，穿貼身小面積點綴即可，既保留儀式感，又不會讓火氣過盛；第二，搭配冷色調中和火氣，利用水火相克的原理調節燥熱；第三，選擇適當時間穿著，讓儀式感充分體現。觀音宮提醒，2026雙火年對自制力與沉穩度是一大考驗，不論穿紅或穿藍，轉運的核心仍在於「心境」。同時建議民眾自立春（2/4）起調整作息與心態，因這一天是生肖交替的重要節點，應以冷靜、積極的態度迎接新年，在變動中尋求平衡，方能平安度過赤馬年。



《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026赤馬年「這5生肖」穿紅衣要小心？觀音宮分享「3大指南」順利過一年

更多民視新聞報導

台灣首例漢他病毒死亡案例！醫揭恐怖症狀：大掃除小心

中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮1句話打臉

黃仁勳驚喜現身中山街頭！只為買「這1物」

