赤馬紅羊劫將至！3生肖運勢大爆發 屬羊宜「放下執念」

2025年進入最後倒數，命理老師湯鎮瑋近日在臉書分享，2026年逢丙午馬年，有三個生肖運勢將會非常不錯，有望擺脫2025年的陰霾。如果能掌握自己最佳運勢範圍並避開弱勢面向，新的一年將會從逆勢中翻身，轉運大成功。

3生肖2026年迎來轉機。（示意圖／pixabay）

第三名：生肖羊

湯鎮瑋指出，屬羊的朋友2026年遇到六合年，比起其他人更容易找到人生的方向，也更容易找到自己適合的工作。過去因為較忙較累而失去目標、看不到未來，但新的一年原本想不開的事情也會漸地漸接受或是習慣。

湯鎮瑋提醒，生肖羊在2026年「養好身心靈」是最大重點，要特別注意受病符星影響，將會救舊疾復發，或是老毛病重新纏上，一定要特別注意自己的健康問題，不要再花別的時間去煩惱無關緊要的事情。轉念、放下執念都是生肖羊2026年最大的功課，也會是人生「最大的躍進」。

第二名：生肖虎

湯鎮瑋說明，屬虎的朋友在火馬年屬於三合入坐的一年，工作、財運上都將迎來轉機，此外，雖然2026年會比較多變動，但是對生肖虎的人來說，會有一種忙碌的感覺，這種忙碌會帶來滿滿的成就感。

湯鎮瑋提醒，屬虎的朋友要切記「不要貪多嚼不爛」，有時候機會降臨要先量力而為，做自己能力範圍所及的事情，真正掌握「品質」，若品質、口碑做得好，更多的機會自然會來臨；反之，什麼都想做很容易衝過頭，導致後續的機會就會大量流失。

湯鎮瑋表示，屬虎的朋友在忙碌的過程當中一定要先有智慧或是有規劃性，把任何項目花時間去評估好，寧可做的專精也不要「多而不精」。2026年對生肖虎事業上會越來越突破，可以學習第二專長斜杠人生，工作上得到了正財，好好努力就會有很好的收穫。

3生肖2026年迎來轉機。（示意圖／pixabay）

第一名：生肖豬

湯鎮瑋指出，2026年轉大運第一名則是生肖豬的朋友，告別正沖太歲的2025年，在2026年迎來紫微星與龍德星入座。過去不同理念的合作，將會在這一年慢慢化解，突破僵局，整體讓人有「回歸」的感覺，心情也變好了。

然而，若有一些功課在2025年尚未完成，2026年應該要有耐心的去完成它，這樣不僅能得到身旁友人的認可，也能因此觸發更多不同機會，前往成功的路邁進。此外，在今年財運、事業、愛情都會水落石出，湯鎮瑋提醒，生肖豬2026年一定要好好衝刺，不能再偷懶了，越積極越努力是生肖豬成功的基本條件。

