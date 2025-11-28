「赤馬紅羊劫」又來？命理師曝2026「6爆發現象」：最慘的是這群人

生活中心／彭淇昀報導

2025年即將邁向尾聲，不少民眾開始關注2026年的年運趨勢。明年（2026）是丙午「赤馬年」，丙、午的五行皆屬火，「火上加火」象徵強烈的火勢相疊，加上隸屬每60年出現一次的「赤馬紅羊劫」，史料記載許多動亂、戰爭甚至政局大變動，都剛好發生在「赤馬紅羊年（丙午年、丁未年）」，使得台海戰爭、中共政權變動等議題延燒，引起許多民眾集體焦慮。

命理師沈嶸分析2026年運為「平穩暴發提升年」。（圖／沈嶸提供）

然而2026年真的此可怕嗎？每年固定通靈揭示年運密碼的命理師沈嶸，針對2026年天運也給出了關鍵密碼。去年底沈嶸就已通靈出，2025乙巳青蛇年的密碼是「極端分岔年」，不論個人或大環境都有突發、急轉、毫無預兆的事件爆發。回顧今年，無論是藝人大S猝逝、美國關稅制裁、台灣股市大跌、修杰楷閃兵被上銬、香港大埔宏福苑公寓大火、于朦朧方大同突傳死訊等，皆符合「分岔年」的預言——前一刻還正常運作，下一秒立刻有突發性的變化。

廣告 廣告

沈嶸通靈指出，2026年為「平穩暴發提升年」，關鍵就在於「提升」兩個字，能量本身是中性的，好的會提升、壞的也會提升，形成一種「加速累積、強化結果」的能量場。例如財富可能穩步增加，但債務也可能快速擴大；事業可能突然爆紅，但衝突與矛盾也可能放大；身體逐漸由虛弱轉向健康，但隱藏性的健康問題也可能累積爆發。

以下為2026年最明顯的6大「暴發性提升現象」：

1.AI大舉入侵自媒體：

AI內容生成速度變快、成本更低，許多企劃、語音、影像皆能由AI完成，創作者只需提供人物設定與腳本即可生成一支影片，就連假醫師的衛教影片都開始充斥平台。這讓許多依賴團隊、拍攝、大製作的YouTuber受到強烈衝擊，2026年AI內容將會更大量湧入YouTube、短影音等各大社群平台，傳統創作者成本高、效率慢，流量下滑，兩極化現象加劇。

2.店面、商辦空租率提高：

2026年企業將更偏向「小規模、高效率」運作，許多公司傾向縮編、減少固定成本。商辦、街邊店、百貨櫃位空租率上升，尤其是租金高、坪數大的店面受創最深。僅剩餐飲型、醫美型產業仍具穩定需求。

3.重視性價比的「新節儉主義」盛行：

2026年後，大眾的消費會更明顯的以追求性價比為主，每一分錢都花在刀口上，更加精打細算，假日旅遊也傾向逛街、踏青等活動，不住宿、不花錢、單純看風景的「窮遊」盛行。吃一頓飯也會特別注意店家的促銷優惠，「新節儉主義」成為主流。

4.線上課程遍地開花，尤其是命理身心靈課程：

AI降低教學成本，人人都能開課，2026年線上課程將進入「全民開課時代」。尤其「九紫離火運」後，大眾對命理八字、能量療癒、心靈成長、通靈高我等主題興趣提高，形成全新熱潮，但同時真正厲害的大師相當稀少，師資良莠不齊，有可能花錢學東學西，最後仍是一知半解。

5.AI取代一般工作，而勞力工作薪水會提高：

AI浪潮下，已經有部分低階行政工作可用AI輔助完成。到了2026年，會發生全面取代的狀況，尤其是低階文書、文編、基礎行政工作與基礎服務業，公司編制縮編，原本需要請三個人的工作，靠AI輔助僅需聘請一人就能完成，人更少，工作效率更高。反觀不會被取代的勞力工作如木工、水電工、建築工人、照服員等，因缺工明顯，薪水也會再提高。

6.定期定額ETF、黃金投資人數增加：

在全球經濟動盪不確定性提高的背景下，因市場太難賺錢了，大眾更重視穩定投資方式。因此相對「低風險、長期穩健」的定期定額ETF和黃金，成為2026年最熱門的投資選擇。

不過沈嶸也呼籲大家，不用太過焦慮與恐慌。2026年屬於好壞參半，利益與風險並存的一年。因此如何在2026年趁勢而上，獲得「好的提升」，才是大家應該要關注的焦點。沈嶸也針對幾個重要關鍵給出建議：

1.有房者不要急賣，自住族以「新成屋」為首選：

房地產方面，2025分岔年政府打房力道加大，原本大熱的房市緊縮，市場上的投資客消失、換屋族難以貸款、房價雖然緩降，但房東仍不願低價出售等。沈嶸認為手上有房者，若無緊急變現需求，一定要沉住氣，等待未來房市好轉；若是換屋族，現在到明年就是最好的時機，建議找剛交屋的新成屋下手，通常這類屋主急需變現，議價空間大、價格相對划算，反觀預售屋，雖然付款輕鬆，但整體價格較高。

2.打理外表，顏值至上：

醫美、美容產業會更加發達，2026年顏值取勝的現象會更加明顯，連男生都更加注重衣裝、髮型、化妝與精品，誰的外表更美、誰的品牌設計更好看、誰的包裝更有質感，就是比別人更容易勝出。就連LV、Fendi、GUCCI等精品業都開始積極推出可愛單品，如包包掛飾、聯名包款，因為有錢人追求的是特殊性，而不再追求一堆尋常包款。簡單來說，就是美（帥）或可愛就行了！一切以顏值取勝，保持業界顏值很重要，即使你是一般上班族，氣色好、長得好看就是會賺到錢。

3.利用AI提高工作技能與效能：

不用AI等於自願被淘汰，善用AI提升技能，將AI視為你的「第二助理」，尤其還沒有將AI運用在工作、生活中者，一定努力跟上，主動學習AI工具，2026年會是「AI能力是否跟上，決定職涯高度」的關鍵年份。

最後，沈嶸提醒大家，趁著迎接2026丙午赤馬年之前，趕緊檢視自身長期忽略的問題，像是健康問題、肥胖問題、財務風險、專業技術精進以及AI掌握度，尤其分岔年沾染到的壞事、厄運更要迅速處理，才不會在「提升年」變成拖累運勢的絆腳石，成功銜接暴發好運，扶搖直上。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

宏福苑遭大火吞噬！館長哀悼「捐100萬港幣」 高喊：香港同胞加油

香港宏福苑被大火吞噬！「中國貨」成致命殺手？港學者揭原因

好市多黑五倒數2天！不少會員怒喊「不想去了」 網嘆最大問題

時隔10個月再來！黃仁勳現身通化夜市水果攤 老闆娘熱情招呼

