赤馬紅羊劫！命理師示警劉宇寧：恐被「資方壓榨+健康亮紅燈」

大陸知名男藝人劉宇寧憑藉古裝愛情劇《折腰》人氣飆升，演唱會也場場爆滿，事業當紅，卻有台灣命理師示警，赤馬紅羊時期他恐被「被出資方壓榨、身體健康亮紅燈。」

劉宇寧。（圖／翻攝新浪微博）

命理師高輔進在臉書表示，1990年生的劉宇寧屬蛇，虛歲37歲，年運是「己巳」年，「需要靠自身努力、打拼，才有望獲得果實，或享受到高成績所帶來的紅利。」

高輔進指出，劉宇寧即將步入38歲，目前在走「宇」字的「于」字形，「于」從字形來看，內部等於是藏有「丁」元素，如再加上「寧」的「丁」元素，還有，八字裡至少還有2個「火」元素，顯示火過旺帶來的危機，「換言之，火可傷人，亦可帶來光明、溫暖，如果，劉的『火』元素，無處宣洩的話，如此，要注意，出資方、片商…等角色的壓榨。」

高輔進表示，劉宇寧要注意的另一個情況，是小心因「求好心切」或「難以拒絕」的態度，「尤其對粉絲，要注意為了寵粉，所帶來的後遺症…之類的負面影響」，「而這影響，明面看得到的，就是身體健康出現警訊，看不見的，就要注意恐有憂、躁、鬱，或自閉相關症狀的產生，至45歲後，恐會調養身體為優先。」

高輔進稱，劉宇寧若能在42歲前再結婚、或45歲前能生小孩，便會產生磁場轉換，「很高機率從原本是在『室內』調養身體，變成在『室內』照顧家庭。」

