2026年一開年，世界就風雲聳動，1月3日美國以「絕對決心行動」的軍事行動對委內瑞拉發動空襲與地面行動，劫走了總統馬杜洛夫婦，到美國紐約州審判。川普很驕傲宣稱自己奉行「唐羅主義」，「門羅主義」即美洲人的事美洲人自己管，不容別國（中、俄）管。

接著伊朗暴亂越發動盪，神權政府強力鎮壓，斷網、斷電、斷水，陸續傳出屍體堆積如山、至少有6千人死亡，更有機構估計約1萬2千至2萬人死亡。本來伊朗和美國可在近期內展開會談，卻因故取消，情勢益發險峻。

廣告 廣告

從去年底開始，一些篤信天干地支的華人開始說，過完農曆年後是馬年，再過1年是羊年，兩者相加是極為凶險的兩年。為什麼這兩年特別凶險？因為接下來的馬年是丙午，有火；羊年為丁未年，為陰火，南宋的洪邁在《容齋隨筆》統計了歷史上在這兩個年份發生的動亂，提出「丙午丁未之厄」，後人稱「赤馬紅羊劫」。

「赤馬紅羊劫」是60年一遇，觀察近代史也有證據。1846～1847年發生鴉片戰爭後續動盪與社會變革；1906～1907年有風災、黃花崗起義、光緒帝與慈禧駕崩；1966～1967年大陸文革爆發、法國學生大示威、越戰爆發、美國大示威開始。命理可信，也不可信。2020年本來全球皆喜，卻迎來了新冠肺炎，雖然是病毒引起，但也碰到每60年一見的庚子凶年。

對世界和平而言，是否成為「赤馬紅羊劫」，關鍵取之於川普。他上任後1年，幾乎得罪了所有大國（除媚美國家外）；未來1年，川普更將染指格陵蘭、伊朗、哥倫比亞、奈及利亞等國。冠冕堂皇的理由是推翻獨裁暴政，還權於民，實則覬覦這些國家的石油。美國石油充足有餘，此舉是為了挾制中國。川普的第2、3年，肯定世界也不會靜好。

其次是俄羅斯總統普丁。俄烏戰爭即將邁入第4年，目前兩敗俱傷，尤其是烏克蘭。戰前烏克蘭是世界穀倉，產出全球1/3的玉米、1/6的大豆，如今這些田地荒蕪，如杜甫〈兵車行〉中的「千村萬落生荊杞。縱有健婦把鋤犁，禾生隴畝無東西。」

俄羅斯近年來積極拉攏北韓、中國為盟友，此兩國也積極回報。歐洲已成孱弱老人，無力做仲裁者。世界形勢如第一次世界大戰爆發前，列強群起，各自結盟，擁兵自重；聯盟中一個國家受到攻擊，其他國家都有義務相隨。不過，現在各國擁抱的是核子武器，一旦開戰，將是人類浩劫的開始。

兩岸是否成為赤馬紅羊劫，則端看習近平和賴清德的自制力。習近平的領導人職位將在2027年屆滿。他一上任，就祭出中華民族統一大旗，關閉兩岸溝通管道，大陸軍機頻頻繞台，近日又對台舉行自1996年以來最大的軍演。很多主張兩岸問題和平解決的人都對大陸政軍情勢極為關注。

其他如地震、天災、氣候異常，本來就常見；股票自高點跌落或震盪，也是當然之事，今明兩年自不可免。世界局勢加上這些天災人禍都成為人心的考驗，期待每個人都能安全過火。