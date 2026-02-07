赤馬舞墨：第20屆桃園全國春聯書法比賽 決賽得獎名單揭曉

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】由桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）主辦的「第20屆桃園全國春聯書法比賽」決賽，於2月7日在桃園市立大園國際高級中等學校熱鬧舉行，現場聚集全國各地書法好手們角逐決賽，以春聯寫下對2026年的馬年祝福。本屆初賽共1,263件作品報名，入選289件參與決賽，由桃園市市長張善政為比賽拉開序幕。歷經上午激烈比賽，共頒發165個獎項。下午舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，並由桃園市政府文化局局長邱正生頒發首獎，社會組由羅笙綸、沈克昌奪得首獎殊榮，長青組及大專組則各由劉佳榮、呂茌慧獲首獎。

廣告 廣告

桃園全國春聯書法比賽是每年桃園市最具代表性的書藝競賽，決賽開幕式邀請到桃園市市長張善政、文化局局長邱正生、桃園市立美術館館長林詠能、大園國際高級中等學校校長朱元隆及決賽評審們，共同揮毫寫下「丙午奔馬 祥集萬福臻 吉慶兆豐年」祝願詞，為桃園市許下新的馬年美好願景。本屆比賽總獎金新臺幣60萬4,000元，首獎得獎者均獲本競賽最高獎金3萬元。

本比賽鼓勵各年齡層共同參與，共計9組，分為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，將書法結合春聯揮毫的比賽形式，讓民眾展現書法實力並融合創意，期推廣書法文化的傳承及發展，將書法藝術帶入現代多元社會之中。此外，現場也規劃紅包袋及環保飲料杯袋絹印等手作攤位活動，讓蒞臨民眾皆能體驗具年節特色的書法傳統活動，創作出屬於自己的藝術作品，增添更多年節趣味及互動樂趣。

桃園市市長張善政指出，本屆比賽分為9個組別，涵蓋各年齡層，現場更有新住民及外籍朋友熱情參與，展現書法文化向下扎根及跨族群傳承的成果。此外，今（115）年「兩岸漢字文化藝術節」將移師於桃園中原文創園區舉辦，期盼喜愛書法與漢字藝術的朋友屆時踴躍參與，共同促進書法藝術交流。



桃園市政府文化局局長邱正生表示，桃園全國春聯書法比賽邁入第20屆，在迅速變動與國際化的社會中，能透過比賽傳承傳統藝術實屬難能可貴。今年參賽作品逾1,200件，今日決賽選手皆是脫穎而出的佼佼者。期盼藉此活動鼓勵愛好者持續精進，成為書法大師，並將這份文化美學傳遞下去。



決賽評審邀集10位專家學者及書法名家，包括蔡耀慶、陳一郎、林隆達、徐惠美、曾子雲、張松蓮、蔡明讚、吳麗琴、江柏萱、吳英國，在書法領域成就上各具專業性及多元性，共組專業客觀的評審陣容。決賽完整得獎名單將公布於桃園市立美術館官網（https://tmofa.tycg.gov.tw/ch）。