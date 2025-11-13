赤鬼伯伯不演了！自曝有男友「沒在用套套」：是觀眾腦補我單身可追

娛樂中心／綜合報導

赤鬼伯伯認了有男友，並直言沒在用套套，是觀眾們腦補我是單身可追的女主播。（圖／翻攝自赤鬼伯伯臉書）

正妹遊戲實況主「赤鬼伯伯」擁有火辣身材，被封為「色氣主播」。她近日因直播帳號遭另一名男實況主Joey Kaotyk誤用開台傳出緋聞，雖然她事後向粉絲道歉，不過網友不買單，批評赤鬼伯伯偏愛肥宅的人設破滅。如今風波持續延燒，赤鬼伯伯也認了有男友，並直言沒在用套套，是觀眾們腦補我是單身可追的女主播。

正妹遊戲實況主「赤鬼伯伯」擁有火辣身材，她的直播一直以來都遊走在18 禁邊緣，被封為「色氣主播」。（圖／翻攝自赤鬼伯伯臉書）

實況主Joey Kaotyk近日在家用赤鬼伯伯的Twitch帳號開台，緋聞引發議論。事後赤鬼伯伯發IG限動澄清頻道是被誤用，並向粉絲道歉，強調「自始至終都沒有想要傷害我所愛的人。」有粉絲近日在直播中留言問「現在有男友嗎？」赤鬼伯伯坦承「有啊！」此外，她還在YouTube留言「有在看台的都知道，每次有人問我有沒有男友，我都是說有喔～但在你們腦中的劇本裡，我就是強調自己單身可追的女主播，所以我有沒有說過自己單身並不重要。」赤鬼伯伯並大膽認了現在與男友「沒在用套套的。」

赤鬼伯伯認了有男友，並直言沒在用套套，是觀眾們腦補我是單身可追的女主播。（圖／翻攝自赤鬼伯伯YouTube）

消息一出，立刻引發許多網友熱議：「赤鬼已經賺爛不演了」、「孝子：有男友不是開玩笑嗎QQ..」、「應該是懶得演了，他想放棄戀愛粉肥宅這塊吧」、「孝子又翻」、「被酸民酸到破防喔？」、「孝子秒變笑子??」、「孝子都是抖M是嗎」、「抖內對也是九牛一毛吧，實況主業配才是最賺的」、「雲觀眾以為赤鬼說的男友是自己吧？」、「哈哈戀愛粉崩潰」、「斗內是你心甘情願的喔，我沒騙你喔」、「戀愛粉最黑暗的一天」。

