赤鬼伯伯出國脫了！穿比基尼外洩「雪白美胸」 一轉身美尻被看光

娛樂中心／綜合報導

赤鬼伯伯先前赴泰國度假，在泳池邊穿性感比基尼，展露她的S曲線火辣身材。（圖／翻攝自赤鬼伯伯臉書）

正妹遊戲實況主「赤鬼伯伯」時常以寵粉、遊走在18 禁邊緣的企劃，吸引不少粉絲關注。她近日因直播帳號遭另一名男實況主Joey Kaotyk誤用開台傳出緋聞，引發話題。擁有火辣身材的赤鬼伯伯先前赴泰國度假，並透過社群發出一系列在泳池邊的性感比基尼辣照，展露她的S曲線火辣身材，讓許多網友直呼：「這要逼死誰」。

赤鬼伯伯先前赴泰國度假，大方在社群曬出一系列比基尼辣照，並寫道：「泰國風情。」照片中，只見赤鬼伯伯身穿紅色格紋比基尼，在泳池邊擺拍，表情自然地看向鏡頭，少少的布料包不住超兇火辣身材，深邃事業線被一覽無遺，性感雪白好身材呼之欲出，並將0小腹的完美纖腰大方分享給粉絲欣賞。此外，她同時還趴在泳池邊躺椅上，讓渾圓美尻跑出來見客。

辣照一出後，許多網友紛紛狂讚：「泰辣了！我沒了」、「可愛的臉卻充滿色氣」、「這要逼死誰」、「這套泳衣真的好可愛，好讚哦哦哦」、「愛了愛了」、「阿鬼好讚」、「身材真棒」、「受不了，這妹子」、「粉絲準備暴動」、「最後一張太可愛了那個臉」、「泰猛了吧，原來泰國那麼好玩」、「突然想飛泰國了」、「忍不住了」。



