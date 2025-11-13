赤鬼伯伯出國脫了！穿比基尼外洩「雪白美胸」 一轉身美尻被看光
娛樂中心／綜合報導
正妹遊戲實況主「赤鬼伯伯」時常以寵粉、遊走在18 禁邊緣的企劃，吸引不少粉絲關注。她近日因直播帳號遭另一名男實況主Joey Kaotyk誤用開台傳出緋聞，引發話題。擁有火辣身材的赤鬼伯伯先前赴泰國度假，並透過社群發出一系列在泳池邊的性感比基尼辣照，展露她的S曲線火辣身材，讓許多網友直呼：「這要逼死誰」。
赤鬼伯伯先前赴泰國度假，大方在社群曬出一系列比基尼辣照，並寫道：「泰國風情。」照片中，只見赤鬼伯伯身穿紅色格紋比基尼，在泳池邊擺拍，表情自然地看向鏡頭，少少的布料包不住超兇火辣身材，深邃事業線被一覽無遺，性感雪白好身材呼之欲出，並將0小腹的完美纖腰大方分享給粉絲欣賞。此外，她同時還趴在泳池邊躺椅上，讓渾圓美尻跑出來見客。
辣照一出後，許多網友紛紛狂讚：「泰辣了！我沒了」、「可愛的臉卻充滿色氣」、「這要逼死誰」、「這套泳衣真的好可愛，好讚哦哦哦」、「愛了愛了」、「阿鬼好讚」、「身材真棒」、「受不了，這妹子」、「粉絲準備暴動」、「最後一張太可愛了那個臉」、「泰猛了吧，原來泰國那麼好玩」、「突然想飛泰國了」、「忍不住了」。
更多三立新聞網報導
赤鬼伯伯爆是雙性戀！19歲「被奪初夜」崩潰大哭：根本沒打算要做
周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大
赤鬼伯伯不演了！自曝有男友「沒在用套套」：是觀眾腦補我單身可追
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
其他人也在看
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
胡釋安私下道歉 范姜彥豐發聲：我理解他的處境
粿王風波延燒，胡釋安13日發出聲明，表示在粿粿、范姜彥豐處理婚姻問題時，提供住處給粿粿居住，但對於粿粿與王子邱勝翊的婚外情全然不知。范姜彥豐看到聲明後，也在第一時間做出回應，「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 22 小時前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
昔傳婚變淨身出戶！陳隨意出面首公開「真實身家數字」 婚姻現況曝
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
馮淬帆出殯⋯骨灰安葬金門「遺願曝光」杜琪峯雨中親自送別
資深演員馮淬帆10月31日逝世，享壽81歲。今（13）日家屬依照其遺願，低調在桃園舉行告別式，僅通知至親友人大約40人參與，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5時50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前
陳文茜抗癌1年鬥贏了！嗨喊「自行宣告康復」 一票友人感動痛哭
資深媒體人陳文茜去年底罹患黑色素腫瘤，在治療期間她不時透過社群分享病況。歷經腫瘤快速擴散到全身與腦部、免疫療法帶來的劇烈副作用後，她今（13）日無預警宣布「痊癒」，以〈自行宣告康復〉為題發文，向支持她的朋友及粉絲報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 4 小時前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小豬黃沐妍宣布懷孕了！結婚一週報喜「寶寶陪跑馬拉松」：謝謝你選擇我
黃沐妍（小豬）近日被週刊直擊與男友甜蜜飛往美國，無名指上同款婚戒、明顯孕肚掀起外界熱議。她當時低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。11月5日透過社群宣布「我們結婚了」，今（13）日再度帶來喜訊，正式公開懷孕消息。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前