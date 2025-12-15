赤鬼伯伯捐「70w斗內金」！網狂誇：哇X好猛

娛樂中心／饒婉馨報導

正妹Twitch實況主「赤鬼伯伯」，擁有與甜美外表不相符的炸裂身材，因直播風格大膽且開放，尺度幾乎快觸碰到禁忌地帶，深受大票男性喜愛。她12日在網路發出捐款感謝狀，被粉絲誇獎、讚美，但有另外一部份網友表示「火山孝子轉職慈善孝子」。





赤鬼伯伯30歲生日豪捐「70w斗內金」 網開酸：火山孝子的錢？

赤鬼伯伯曬出捐款70萬元的照片，也特別感謝支持她的粉絲。（圖／翻攝自 IG＠akaonikou）

赤鬼伯伯12日在IG上發文寫下，「今年給自己的禮物就是….把成為獨立實況主以來，所有歐付寶斗內全額捐給《一起夢想公益協會》，一共700000台幣」，接著補充「謝謝大家給予的支持，才讓我擁有更多能幫助他人的力量」。她拿著感謝狀微笑拍下照片，並表示對她來說最重要的永遠不是斗內多少錢，而是這些日子以來的陪伴。

廣告 廣告









赤鬼伯伯30歲生日豪捐「70w斗內金」 網開酸：火山孝子的錢？

網友對此也持正反立場，有誇獎的，也有酸她的。（圖／翻攝自 Threads ＠akaonikou）

貼文曝光後，網友讚翻「赤鬼生日快樂～真的太猛了！偶像級人物！！！」、「妳就最棒了」、「赤鬼真有愛心，人美心也美」、「雖然遲到了，但是這份榮譽也始終會是你的呀」、「70W哇嚇到了」；不過有另一派網友則酸「火山孝子轉職慈善孝子」、「孝子的錢就是好賺」、「各位孝子的錢被拿去做公益了」、「孝子罐頭」、「拿別人的錢捐錢，有什麼好張揚的嗎？是在洗白？」，有粉絲跳出來幫忙說話「那我就反問了，沒有作奸犯科，也沒有拿著刀槍逼你要付錢，實況主靠著自己努力，自己長時間經營的結果做善事，哪裡錯了？」、「我是覺得很棒啊，別人給你們70萬你們會捐出去嗎？」、「你的錢也是你工作老闆給你的，難道你的錢是你老闆的？」。









原文出處：赤鬼伯伯30歲生日豪捐「70w斗內金」！網大讚：現實版聖誕老人

更多民視新聞報導

一隻阿圓「比基尼透視照」曝光！濕身貼膚炸出S曲線

IU曬絕美自拍驚現「1亮點」 網友瘋喊：跟我一樣！

混血辣妹遭粉絲狂裝熟！「蹭車蹭酒」本尊揭結局超荒謬

