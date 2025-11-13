赤鬼伯伯爆是雙性戀！19歲「被奪初夜」崩潰大哭：根本沒打算要做

娛樂中心／綜合報導

赤鬼伯伯自曝是「雙性戀」，19歲時被奪走初夜後有哭，「根本沒有打算要做。」（圖／翻攝自赤鬼伯伯臉書）

正妹遊戲實況主「赤鬼伯伯」擁有火辣身材，她的直播一直以來都遊走在18 禁邊緣，被封為「色氣主播」。她近日因直播帳號遭另一名男實況主Joey Kaotyk誤用開台傳出緋聞。赤鬼伯伯曾上網紅琳妲頻道的「溫泉蛋」單元，自曝現在還是「雙性戀」，並透露19歲時被奪走初夜後有哭，「因為被嚇壞了，當時根本沒有打算要做。」

琳妲頻問道：「第一次愛愛」是甚麼時候？赤鬼伯伯回答，第一次是19歲在旅館。（圖／翻攝自琳妲YouTube）

赤鬼伯伯第一次愛愛的時候有哭，因為被嚇壞了，當時根本沒有打算要做。（圖／翻攝自琳妲YouTube）

赤鬼伯伯曾上網紅琳妲頻道的「溫泉蛋」單元，被問道：「第一次愛愛」是甚麼時候？赤鬼伯伯回答，第一次是19歲在旅館。她解釋，因為自己國中是念天主教學校，所有女學生都會被發「貞操小卡」，上面寫說結婚前不可以有性行為，所以原本覺得這件事要等結婚之後才能做。交第一任男友時也有跟對方說不可以做，結果當時親男友一下，對方就突然「獸性大發」。赤鬼伯伯也透露，第一次愛愛的時候有哭，因為被嚇壞了，當時根本沒有打算要做。

赤鬼伯伯坦承體驗過一次就回不去了，「網路大家都說我是超級色情實況主，應該就是這樣。」（圖／翻攝自琳妲YouTube）

赤鬼伯伯認了現在還是「雙性戀」，應該算是P，從國中開始就可以接受兩個女生親親。（圖／翻攝自琳妲YouTube）

琳妲接著問道：「後來有愛上愛愛這件事嗎？」赤鬼伯伯坦承：「體驗過一次就回不去了，網路大家都說我是超級色情實況主，應該就是這樣。」至於喜歡男生的類型，赤鬼伯伯也透露，自己原本真的喜歡胖胖、宅宅的男生，她強調這麼說並不是「做人設」，故意講一個宅男的刻板印象，讓粉絲更喜歡自己；現在則還是喜歡宅宅的男生，一定要看動漫與打電動。赤鬼伯伯最後認了，自己現在還是「雙性戀」，應該算是P，從國中開始就可以接受兩個女生親親。



