赤鬼伯伯認內直播衣褲只穿其中一樣！她羞喊：不穿太舒服
娛樂中心／楊佩怡報導
正妹Twitch實況主「赤鬼伯伯」，擁有與甜美外表不相符的超炸裂體態，直播風格大膽且開放，尺度幾乎臨界禁忌地帶，深受大批紳士的喜愛，更因此獲封「超兇電競女神」的美譽。近日，她在直播中透露，不穿內衣內褲事件很舒服的事情，尤其是冬天穿厚衣服時，開直播不會有人看出她有沒有穿，於是她大膽表示，「我決定只穿其中一樣，但我也不說是哪一個」，引發網友們無盡的遐想。
赤鬼伯伯透露在直播前一直在思考到底要不要穿內衣褲。（圖／翻攝自YouTube@赤鬼伯伯）
赤鬼伯伯在直播中表示，她在開台（直播）前，很認真得思考一個嚴肅的問題，這個問題只在冬天時發生；她續指女生冬天時都會穿內衣內褲，「所以就一直在很認真的想，就是我開台到底要不要穿內衣跟內褲？」。她透露自己在家基本上是兩件都不穿，但在直播時一定會穿，「只是今天呢，因為是冬天嘛，衣服很厚嘛！我就真的很認真在想，我到底要不要穿這兩樣東西？因為不穿真的是太舒服了，你知道嗎？」。
最終赤鬼伯伯只穿其中一樣內衣或內褲開直播，立刻引起網友暴動。（圖／翻攝自YouTube@赤鬼伯伯）
最後她決定在直播中，「只穿其中一樣！但我也不說是哪一個」，說完馬上引起聊天室粉絲暴動，她強調不是誤了讓粉絲幻想才說的，「啊你們要幻想也是可以啦，不違法！不違法！不是，又看不到，又看不到。我哪一個沒穿你又看不出來，衣服這麼厚，根本看不出來」。面對網友回應，赤鬼伯伯直言：「家裡有姊姊妹妹的人可以去問，冬天真的會不想穿，因為又看不出來」；還有網友追問「所以是沒穿內衣嗎？」，她則維持神祕感笑稱：「我不知道，我不想講，你們就自己想吧！」。
原文出處：赤鬼伯伯自爆直播內衣褲「只穿其中一樣」！她羞喊「不穿太舒服」引全網暴動
