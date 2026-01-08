赤鬼伯伯開台認「內衣褲其中一種沒穿」 羞喊：不穿太舒服了

赤鬼伯伯表示，不穿內衣褲真的是太舒服了。（翻攝赤鬼伯伯IG、YT）

人氣實況主、火辣網紅赤鬼伯伯長相甜美，時常在直播中販售色氣感擁有大批死忠粉絲追捧。近日她在直播透露「內衣和內褲其中一件沒穿」，但拒絕解答究竟是沒穿哪件，一席話釣足粉絲胃口。

真的沒穿內衣褲？ 釣足粉絲胃口

赤鬼伯伯近日在直播透露，由於她平常在家偏好不穿內衣褲，雖開台會穿，但冬天衣服已穿很厚，讓她開台時為了「到底要不要穿內衣和內褲」陷入兩難，「因為不穿真的是太舒服了」。

赤鬼伯伯直播透露開台沒穿內衣褲其中一樣，引起粉絲遐想。（翻攝赤鬼伯伯YT）

這拒馬上勾起粉絲好奇心，赤鬼伯伯趕緊強調這樣不是為了讓大家產生遐想，畢竟有沒有穿內衣褲在厚衣遮擋下根本難以辦認出來，同時她也公布自己只穿了其中一樣，「但我也不說是哪一個，欸我不是為了讓你們幻想，我才這麼說的喔！啊你們要幻想也是可以啦，不犯法啦！」

拒給正確答案 引粉絲遐想

而有網友單刀直入詢問「所以沒穿內衣？」她則續賣關子「我不知道，你們自己想。」後續精華影片一出再次引發討論，粉絲紛紛留言說「句句不提幻想，全部但是遐想😅」「頂級暗示」「會說衣服這麼厚就是上面啊」；不過也有黑粉大酸「又用發言來騙蕭楚楠」「火山孝子加油」「現在承認有男友 只能用這招」。

人設崩潰？ 赤鬼伯伯認有男友

事實上，赤鬼伯伯先前才因為直播帳號遭另1名男實況主誤用開台，讓「偏愛肥宅」人設崩壞與大批戀愛粉崩潰，讓她趕緊澄清是誤會，但大票網友仍質疑她有另一半，後來她也大方承認有男友，性行為還都「沒用套套」，再次掀起討論。

