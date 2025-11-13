赤鬼伯伯「烏龍緋聞」遭酸民攻擊 黑底白字吐心聲：不會被打倒

赤鬼伯伯日前鬧出烏龍緋聞，卻飽受大批酸民攻擊。（圖／IG@akaonikou）

人氣Twitch正妹實況主赤鬼伯伯，憑藉大膽又火辣的風格，廣受男性族群喜愛，但在前幾天，她的頻道帳號卻被另名男性實況主誤開，鬧出烏龍緋聞。但面對大量的言論歧視與攻擊，赤鬼伯伯多次解釋仍無果，不禁在社群寫下難過心聲。

頻道被男實況主開台！赤鬼伯伯鬧烏龍緋聞

據悉，赤鬼伯伯的Twitch頻道，在前幾天突然開台，但畫面中的人卻是另名人氣實況主Joey Kaotyk，在開播幾分鐘後，他才意識到自己失誤，隨即關播。結果這段事件，意外讓粉絲推測兩人有關係，更有不少人因此崩潰，結果形成大批吃瓜網友看熱鬧的笑話。

廣告 廣告

事後，不僅Joey Kaotyk澄清，赤鬼伯伯也開台解釋來龍去脈。原來是他們一群實況主好友在澎湖旅遊時，赤鬼伯伯的手機直播有問題，在Joey Kaotyk的介紹下，赤鬼伯伯才會借用男方的手機，並給予對方專屬的頻道金鑰帳號，順利開台成功。結果Joey Kaotyk忘記了，在家開台才會造成這次的誤會。

赤鬼伯伯承認有男友！反嗆酸民自助餐腦補

即便赤鬼伯伯多次在直播澄清，還打給Joey Kaotyk與大家解釋，但影片畫面曝光後，底下仍充滿惡意的歧視言論，大多數人都是在攻擊粉絲是火山孝子崩潰，並質疑赤鬼伯伯是靠戀愛粉工作賺錢，紛紛要求解釋目前的感情狀態。

對此，赤鬼伯伯相當氣憤，不停地在YouTube影片留言區槓上酸民，「哈哈哈好好笑實況精華你們是當自助餐，還可以選為什麼這個內容沒講是不是，有在看台的都知道，每次有人問我有沒有男友我都是說有喔～但在你們腦中的劇本裡我就是強調自己單身可追的女主播，所以我有沒有說過自己單身並不重要（o」，火辣反諷酸民們歧視與腦補。

廣告 廣告

被詆毀造謠大受影響！赤鬼伯伯喊：不會被打倒

不過，赤鬼伯伯心情仍大受影響，透過IG限時動態黑底白字寫下：「這幾天收到了很多很多人鼓勵我的訊息，我都有好好看完、真的很感謝大家。我的申（聲）明依舊如我YT影片所說，但網路上依舊有許多造謠詆毀我的文章，但我想說的是，我不會被那些根本不了解我的人打倒」。

「而我真正寶貝的觀眾，都是一群明事理的人，在事發當下就知道一切都是場烏龍，反而在網路上亂噴崩潰的，大多都是連我實況都沒看過幾次的路人，就隨意給我扣上莫須有的罪名，我不會因為那些人而退縮，會繼續做好實況主這份職責，努力帶給大家快樂」。

更多中時新聞網報導

張信哲疫後重返倫敦再會接招

泌尿道上皮癌 健保擴大給付

2歲孩撞斷媽鼻骨 黃金治療期別錯過