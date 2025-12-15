赤鬼伯伯30歲了！宣布「豪捐70萬斗內」 網酸：取之於孝子，用之於社會

娛樂中心／綜合報導

赤鬼伯伯有「色氣主播」封號。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

正妹實況主「赤鬼伯伯」擁有亮眼外型與姣好身材，直播尺度經常遊走在18禁邊緣，大膽風格深受大票男性喜愛。日前迎來30歲生日的她，在社群曬出捐款感謝狀，宣布捐出70萬台幣，然而，貼文曝光後卻引來部分網友狠酸：「火山孝子轉職慈善孝子」。

赤鬼伯伯宣布捐出70萬。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

赤鬼伯伯12日在社群曬出捐款感謝狀，發文表示「今年給自己的禮物就是…把成為獨立實況主以來，所有歐付寶斗內全額捐給《一起夢想公益協會》」，赤鬼伯伯一共捐款70萬新台幣，並在文末感謝粉絲的支持與斗內，讓她擁有更多力量幫助他人。

廣告 廣告

赤鬼伯伯捐款消息曝光後，引發網友兩極熱議。（圖／翻攝自赤鬼伯伯Threads）

貼文曝光後，有網友狠酸：「謝謝孝子的愛心」、「各位孝子的錢被拿去做公益了」、「取之於孝子，用之於社會」、「各位孝子的錢都沒了」；不過也有人出面為赤鬼伯伯發聲，不解為何連行善都被放大檢視，該網友指出，赤鬼伯伯並未涉及任何違法行為，收入全是憑藉長時間努力經營累積而來，反問酸民：「換作是你，別人給你錢，你也會願意拿出去捐？」

更多三立新聞網報導

結婚向佐屢傳婚變！郭碧婷突爆「向太給很多錢錢」 夫妻真實互動曝光

大S愛兒10歲了！「暴風抽高」直逼大人肩膀 緊黏馬筱梅遭直擊

64歲湯志偉怎麼了？「聲音沙啞」遭疑身體出狀況 本尊親自回應了

才爆不倫人夫！八點檔女神披「命定白紗」嫁了 感性喊：新的開始

