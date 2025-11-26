赦免活動上火烤政敵！川普咕咕叫與火雞對話 酸拜登去年自動筆赦免無效

編譯張渝萍／綜合報導

火雞赦免儀式上不忘酸民主黨政敵！美國總統川普25日在白宮玫瑰園舉辦的感恩節火雞赦免活動中，相較和樂感恩氣氛，更像是火烤敵手大會。

川普先稱這次要赦免的火雞差點要取名「南西」與「查克」，暗指眾議院前議長南西裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖查克舒默（Chuck Schumer），他酸：「但我永遠不會赦免那兩位」。此外，川普還不忘諷刺拜登去年對火雞的赦免「完全無效」，因為那是用「自動筆」簽署的。

川普在火雞赦免儀式上不忘火烤民主黨政敵。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

火雞與川普對話

綜合美國媒體Politico與CNBC報導，川普在火雞赦免活動上，為來自北卡羅來納州韋恩郡（Wayne County）小農場的火雞Gobble（咕咕）與Waddle（搖擺）赦免，讓他們免於火烤，成為桌上佳餚。

從川普在Threads發布的影片可看到，當川普準備對滿頭問號的火雞念出赦免的台詞時，Gobble突然對他咕咕叫，讓全場爆出笑聲。川普當時說：「你準備好了嗎，Gobble？我只想告訴你一件事，非常重要，你將無條件被赦免！」川普語音未落，Gobble就對川普大叫，川普也「咕咕叫」回應，還誇他是美麗火雞。

火雞免於火烤但政敵沒有

然而，這場赦免活動中，免於火烤的只有火雞，川普眼中的死對頭拜登、裴洛西、舒默，全都在他的即興演說中被「火烤」一遍。

這是被赦免的火雞分別是Gobble（咕咕）與Waddle（搖擺）。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

川普先酸拜登去年用「自動筆」簽署赦免火雞的文件，導致赦免「完全無效」，並開玩笑說，他自己在最後一刻救了被拜登赦免的火雞Peach和Blossom，「牠們本來正在前往加工廠，也就是被屠宰的路上，但我已經出手阻止了，現在我正式赦免牠們，牠們不會被端上感恩節的餐桌。」

不僅如此，川普還稱今年這兩隻獲赦火雞差點被取名為「Chuck」與「Nancy」，也就是參議院民主黨領袖舒默，以及眾議院前議長裴洛西。川普當時稱，但「我永遠不會赦免那兩位。」

再提俄烏與經濟表現

另外，川普也在活動上提起近期鬧得沸沸揚揚的「俄烏停火計畫草案」。川普說：「我覺得我們已經快達成協議了，很快就會知道。我認為是有進展的。」

感恩節少了火雞就不對勁，但根據美國農業局聯合會（AFBF），今年美國養火雞的數量已降到將近40年來最低，加上禽流感爆發與火雞肉需求攀升，供應相當吃緊，價格也明顯上升。報導指，零售火雞價格就漲了超過25%，一隻最常見的15磅（約6.8公斤重）的火雞約要31美元（970元台幣）

川普在會上強調，隨著感恩節將至，火雞價格正在下降，他的政府正試圖說服選民他們在民生議題有貢獻，「我們國家的經濟表現非常好，是前所未有的好。」

Politico報導稱，川普聲稱火雞價格下降 33%，但尚不清楚他所引用的是哪一項美國農業部（USDA）數據。

