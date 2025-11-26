赦免火雞大酸民主黨！ 川普：本想取名「裴洛西」

美國總統川普和夫人梅蘭妮亞，今天出發到佛州海湖莊園準備過感恩節假期，出發前先在白宮舉行年度赦免火雞儀式，川普利用這個場合戲謔政治對手，川普說去年拜登用自動簽名筆，赦免火雞導致命令無效，他及時出手在最後一刻救回去年的兩隻火雞。

川普赦免火雞（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞今天啟程前往佛州海湖莊園度過感恩節假期，出發前在白宮舉行了年度赦免火雞儀式。在儀式上，川普不忘調侃政治對手，表示去年拜登使用自動簽名筆赦免火雞，導致命令無效，而他則及時救回了去年的兩隻火雞。此外，他也藉機批評了芝加哥市長強生和伊利諾州州長普立茲克，聲稱民主黨執政的城市犯罪失控，若由他派國民兵處理，四週內就能讓芝加哥恢復安全。

在白宮玫瑰園舉行的年度感恩節火雞赦免儀式上，川普向名為「咯咯」和「搖擺」的兩隻火雞宣布了無條件特赦。他幽默地表示，本想將牠們命名為「舒默」和「裴洛西」，但隨即表示不會想要特赦這兩位民主黨領導人，無論梅蘭妮亞如何勸說。川普還提到，由於去年的火雞赦免是用自動簽名筆完成的，他有正式裁定的職責，因此決定去年的火雞赦免以及其他所有被赦免的都無效，只有杭特拜登例外。

川普在儀式中針對芝加哥市長和伊利諾州州長發表了尖銳評論，他表示市長無能，州長又胖又懶，認為對方應該邀請他協助，讓芝加哥變得安全。這兩隻被赦免的火雞體重都超過23公斤，在赦免儀式前已入住豪華旅館，其中「Waddle」還特別到白宮記者簡報室見媒體。雖然有傳聞指出第一位在白宮赦免火雞的總統是林肯，但正式的赦免傳統實際上是從1989年老布希開始的。

這場充滿政治色彩的火雞赦免儀式，不僅延續了美國總統的傳統，也成為川普表達政治立場和批評對手的舞台。兩隻幸運的火雞在這場政治秀中獲得特赦，免於成為感恩節餐桌上的主角，而川普夫婦則繼續前往佛州度過他們的感恩節假期。

