赫伯羅德前三季獲利腰斬 調降全年預測

根據英國航運相關網站表示，德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）公布最新財報，截至今年前三季淨利大幅下滑五十％，降至八億四千六百萬歐元（約九億八百六十六萬美元），該公司也下修全年息稅前盈餘（EBIT）預測。

赫伯羅德將其二○二五年全年EBIT預測範圍縮窄至五億至十億歐元，將上限由之前的十一億歐元下修。

赫伯羅德指出，淨利下滑主要來自航運市場波動與營運成本上升，尤其是紅海安全問題迫使船舶改道，增加航運費用。另，美國貿易政策頻繁調整，也造成需求不穩、運價震盪，進一步侵蝕利潤。

赫伯羅德表示，與競爭對手馬士基（Maersk）建立的新Gemini合作網絡已開始帶來第一波成本優勢。

赫伯羅德執行長詹森強調，公司將以更靈活方式回應全球貿易變化，並堅持嚴格成本紀律。赫伯羅德運輸量：從一月到九月成長約九％，達一千零二十萬TEU；EBIT（稅息前盈餘）：較去年同期下滑五十五％，降至八億零九百萬歐元。該公司前九個月平均運費為每TEU一千三百九十七美元，較去年略有下降。

該公司財務長弗雷塞表示，目前運費環境仍承受壓力，企業將密切關注今年剩餘時間市場動態。儘管面臨短期挑戰，透過Gemini合作緊抓成本優化機會，及對全球貿易靈活調整，赫伯羅德希望強化未來競爭力。