赫伯羅德取得馬士基MECL航線有限艙位

根據英國航運相關網站表示，德國航運公司赫伯羅德宣布，已與馬士基航運達成合作協議，取得其MECL（美國︱中東、印度）航線的有限艙位配額，將提升赫伯羅德在此主要貿易航線的運輸覆蓋能力。

依據協議，赫伯羅德每班船可使用六十TEU東向艙位與十TEU西向艙位。這些艙位主要配置於「優先貨物」，並於可行情況下使用美國籍船舶運輸。MECL航線以美國國旗船隊為主力，往返航程涵蓋多個美國、中東與南亞主要港口，包括：美國紐約（NewYork）－美國查爾斯頓（Charleston）－美國薩凡納（Savannah）－美國休士頓（Houston）－美國諾福克（Norfolk）－美國紐約，接著航向摩洛哥丹吉爾港（Tangier）－阿拉伯聯合大公國傑貝爾阿里港（Jebel Ali）－印度蒙德拉港（Mundra）－印度皮帕瓦夫港（Pipavav）－印度納瓦謝瓦港（NhavaSheva）－阿曼薩拉拉港（Salalah）－紐約。

赫伯羅德強調，此次合作將使公司得以在重要貿易航線上提供更多彈性運力，並滿足特定客戶對美國國旗船的需求。同時，艙位共享也將改善整體運輸效率，提升服務可靠度。

赫伯羅德與馬士基的合作關係在二○二四年進一步深化，兩家公司於當年簽署「Gemini Cooperation」協議，並於二○二五年二月正式啟動。合作網路規模龐大，涵蓋七條主要航線、約二百九十艘船舶，合計運力約三百四十萬TEU，其中馬士基占六成、赫伯羅德占四成。

赫伯羅德表示，取得MECL艙位將有助擴大其全球運輸網絡、提升運能配置靈活性，並鞏固與馬士基航運間的策略合作夥伴關係。對兩家公司而言，此次協議不僅是運力共享延伸，也是面對供需變動時，提升服務韌性的布局。