赫伯羅德強化東南亞廢品貨物單證規範 未附LOI訂艙恐遭拒收

根據中國大陸相關單位引述，為確保貨物運輸安全與合規、並進一步提升跨境貿易透明度，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）近日宣布，將針對運往東南亞地區特定廢品貨物，實施更為嚴格單證要求，並明確指出，未符合規範者，其訂艙申請可能無法受理。

赫伯羅德指出，新規定將自今（二○二六）年二月十六日起生效（以訂艙建立日期為準），且適用於二○二六年二月一日及之後裝船的既有訂艙。凡運往東南亞十個國家的塑膠替代品與金屬補償類貨物，都須隨附完整的賠償保證書（Letter of Indemnity，LOI），否則將不予受理訂艙，已成立之訂艙也可能在文件齊備前遭暫緩處理。

廣告 廣告

此次納入新單證要求的目的地包括：新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸、寮國及汶萊。

赫伯羅德指出，此項措施主要回應東南亞地區近期日益嚴格的監管與查驗趨勢。由於貨物申報不實問題頻傳，包含未如實申報電子廢棄物，加上目的地主管機關全面強化查驗流程，目前當地海關已暫扣超過一千五百個涉及相關品類的貨櫃，對供應鏈運作造成實質影響。

赫伯羅德表示，新的單證規定有助於確保貨物裝櫃內容與申報資訊一致，降低進口通關風險，並避免貨櫃在目的地遭扣留所衍生延誤與額外成本。未能提交完整賠償保證書的指定貨物，將無法安排運送。

赫伯羅德提醒客戶，應儘早與當地辦事處聯繫，索取賠償保證書範本，並瞭解提交流程。