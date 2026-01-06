赫伯羅德綠色甲醇方案獲ZEMBA綠色貨運招標

根據中國大陸相關單位表示，零排放海運買家聯盟（ZEMBA）近日公布第二次e-fuels貨櫃運輸招標結果，由德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）脫穎而出。依據公告，赫伯羅德將自二○二七年起在一條跨洋航線上使用以可再生能源製氫為基礎的電製甲醇（e-methanol），為聯盟成員提供零排放運輸服務。

ZEMBA指出，透過此次合作，聯盟成員在至少三年期間內，預計可累計減少不低於十二萬噸二氧化碳當量（CO2e）排放，其中赫伯羅德將貢獻最大比率，顯示其在低碳與零排放航運布局上的關鍵角色。

廣告 廣告

ZEMBA（Zero Emission Maritime Buyers Alliance）為非營利的貨主買方聯盟，透過聯合招標與採購方式，整合貨主需求、分攤綠色溢價，加速零排放燃料於航運市場的實際應用。該聯盟目前成員已超過四十五家，涵蓋Amazon、IKEA、Nike等國際大型貨主與品牌。

這已是赫伯羅德連續第二次在ZEMBA代表性招標中獲選。在二○二四年首波招標中，赫伯羅德即以生物甲烷／生物LNG方案得標；此次則升級至以氫能為基礎的電製甲醇，顯示其低碳燃料策略由過渡型燃料邁向更具規模化潛力的解決方案。

依赫伯羅德說明，此次計畫將由其大型甲醇雙燃料貨櫃船於跨洋航線實際使用e-甲醇。該燃料來自再生能源製取的低碳氫化合物，目標在全生命週期評估下，較傳統高排放燃料至少降低九成碳強度。赫伯羅德已於二○二四年底與中國金風科技簽署長期供應合約，每年交付二十五萬噸綠色甲醇，來源為金風綠能化工興安盟第二工廠。

ZEMBA強調，此次招標是「以市場化方式推動下一代燃料上船」的重要里程碑。ZEMBA總裁暨執行長Ingrid Irigoyen表示，該合作將有助於可規模化的下一代海運燃料加速實現真正的海上部署。

ZEMBA於二○二五年二月二十五日正式啟動第二次招標，核心為期三至五年的電製燃料貨櫃運輸遠期承購合約，規劃自二○二七年起落實，並希望集結約八百六十億噸海浬的相關減排需求。招標也明確要求，合格方案須在船舶主推進系統的生命週期排放上，較高排放燃料基準至少降低九成。

最終結果顯示，ZEMBA除選定赫伯羅德的e-甲醇方案外，也宣布北海近洋線公司NCL以e-氨（e-ammonia）方案得標，形成「甲醇＋氨」兩條技術路線並行的布局。赫伯羅德將為五艘大型貨櫃船採購約七萬噸e-甲醇，NCL則為一艘小型貨櫃船採購約二萬五千噸e-氨，潛在供應商分別為金風科技與Yara Clean Ammonia。