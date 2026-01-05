赫伯羅德與ONE優化MIAX-AIM航線 新增停靠南非開普敦港

根據英國航運相關網站表示，德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）與日本海運業者ONE（Ocean Network Express）近日宣布，將對其聯營的MIAX-AIM（Middle East-India-Africa Express／中東-印度-非洲快航）貨櫃航線進行調整，新增停靠南非開普敦港（CapeTown），強化東行航段的服務網絡與區域連結性。

MIAX-AIM航線主要連結中東、印度與西非地區，目前由約十一艘約二萬四千三百TEU的超大型貨櫃船運作。隨著新增停靠點加入，MIAX-AIM航線沿途掛靠港如下：

傑貝阿里港（Jebel Ali）―蒙德拉港（Mundra）―哈齊拉港（Hazira）―納瓦謝瓦港（Nhava Sheva）―可倫坡港（Colombo）―德班港（Durban）―特馬港（Tema）―拉哥斯港（Lagos）―開普敦港（Cape Town）―德班港（Durban）―傑貝阿里港（Jebel Ali）。

赫伯羅德與ONE表示，新增開普敦港（Cape Town）作為東向掛靠點，可進一步強化印度、南非與西非間的貿易連結，不僅提升MIAX-AIM走廊航線靈活度，也將為區域內貨主與營運商帶來更多選擇與服務便利。

分析師指出，此項調整反映航運公司在全球供應鏈調整與網絡優化策略下積極布局。新增停靠點有助於提升對非洲主要市場覆蓋能力，並強化與其他主要貿易區整體連結性。

開普敦港（Cape Town）是南非重要的海運樞紐之一，其地理位置優越，是非洲南端通往世界各主要貿易通道關鍵節點。此次新增停靠，將強化該港在全球航運網絡中的角色與重要性。

隨著MIAX-AIM航線持續優化，相關業者與貨主可期待更強大跨區域物流連結與更高效運輸服務，為航運業在亞、非、歐三大區域間的貿易往來提供更穩定且靈活的支持。