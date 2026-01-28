赫伯羅德調整歐洲定期航線掛靠港序

根據英國航運相關網站表示，德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布，調整其「比法班輪（Benelux France Shuttle，BFS）」服務的港口掛靠航線，將新增威廉港（Wilhelmshaven），以提升航班時效可靠性與整體服務表現，這項變動自今年一月二十七日起生效。

赫伯羅德指出，調整後之比法定期航線掛靠港為：鹿特丹港（Rotterdam）→威廉港（Wilhelmshaven）→安特衛普港（Antwerp）→勒阿弗爾港（Le Havre）→鹿特丹港（Rotterdam）。這項變更主要在加強北歐與法國間貨運連結的班期一致性，並為進出口客戶提供更穩定的運輸體驗。

首艘依更新航線運行的船舶為貨櫃輪「Durande」，執行605S航次，預計於二○二六年一月二十七日自威廉港啟航。赫伯羅德表示，此次航線調整將有助提升比法路線調度效率，增強對定期航線表現與客戶需求的回應能力。

比法定期航線服務為赫伯羅德在歐洲區域貿易中重要的shuttle連接服務之一，連結比荷盧地區（Benelux，即比利時、荷蘭、盧森堡）與法國主要港口。新增威廉港作為掛靠點，可望提升航線在北歐航運網絡中的競爭力，並與安特衛普港、勒阿弗爾港等重要貨運節點形成更緊密的物流互通。

航運分析師指出，航運公司藉由調整航線與新增戰略性港口掛靠，可提升服務可靠性，並更靈活因應市場需求變化，有助提升客戶信心與運能運用效率。在全球航運環境仍面臨地緣政治風險與供需波動的情況下，這類服務優化措施將對提升區域內貨物流動及港口間聯繫具有正面效果。

赫伯羅德表示，將持續關注市場動態，並調整其服務策略，以維持在歐洲定期航線服務領域的穩定供應與客戶服務品質。業界將持續觀察新增威廉港掛靠對航線營運效率與港口流量的實際影響。