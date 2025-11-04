赫伯羅德「漢堡快輪級」新船系列達陣

根據英國航運相關網站表示，德國貨櫃航運公司―赫伯羅德（Hapag-Lloyd）近日在德國威廉港（Wilhelmshaven）的雅德威悉港（Jade Weser Port）舉行命名典禮，為其最後一艘「漢堡快輪級（Hamburg Express class）」新造船－「威廉港快輪（Wilhelmshaven Express）」正式命名，宣告該公司二萬四千TEU級新造船系列正式完成。

消息指出，「威廉港快輪」是該系列第十二艘、也是最後一艘船舶，屬於超大型貨櫃船，具有二萬三千六百六十TEU運載能力，並採用雙燃料推進系統，可使用液化天然氣（LNG）及生物甲烷（biomethane），兼具高效能與低排放環保特性。該輪現部署於赫伯羅德與吉米尼合作聯盟（Gemini Cooperation）的NE1航線，連結亞洲與北歐市場。

赫伯羅德首席執行長詹森（Rolf Habben Jansen）表示，「威廉港快輪」及其十一艘姊妹船不僅是該公司船隊中規模最大船舶，更象徵著赫伯羅德持續降低碳排放、追求品質領導與長期策略成長的堅定承諾。

對於威廉港貨櫃碼頭重要性，他強調，這座深水港已成為赫伯羅德及吉米尼合作聯盟穩定且高效樞紐，透過一致作業流程、高效率的貨物處理，及與遠東及大西洋等主要貿易航線的直接連結，強化公司航運網絡與北歐客戶供應鏈的韌性。

「漢堡快輪級」船舶由韓國韓華海洋（Hanwha Ocean）造船廠所建造，總投資額約為二十億美元，為赫伯羅德史上最重要的造船計畫之一。每艘船舶全長三百九十九公尺，配備先進技術，與傳統設計相比，二氧化碳排放可減少高達二十五％。

展望未來，赫伯羅德正籌備下一階段新造船計畫，總計將建造二十四艘新船，其中十二艘為一萬六千八百TEU級，另十二艘為九千二百TEU級。這些新船都將採用高效率、低排放的高壓液化氣雙燃料主機，可使用生物甲烷運轉，將二氧化碳排放量最多減少九十五％。新船預計在二○二七年至二○二九年間陸續交付。