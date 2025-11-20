赫伯羅德12艘新造採TMC壓縮空氣技術

根據英國航運相關網站引述，挪威海事技術供應商TMC Compressors宣布，已獲選為赫伯羅德（Hapag-Lloyd）十二艘新造大型貨櫃船提供全套壓縮空氣系統，這批船舶正由中國江蘇新揚子造船建造，並預計於二○二七年至二○二九年間陸續交付。

TMC指出，該公司將為每艘新船提供兩組壓縮機，其中包含一套用於船上選擇性觸媒還原系統（SCR）的變頻壓縮機。SCR技術屬於船舶廢氣後處理設備，可大幅降低引擎排放的氮氧化物（NOx），是符合未來排放法規的重要技術方案。赫伯羅德（Ha-pag-Lloyd）於一年前宣布訂造二十四艘液化天然氣（LNG）雙燃料貨櫃船，總價值高達四十億美元，並由兩家中國造船廠分別承建，包括揚子江船業集團及新時代造船。今年二月該公司已取得長期綠色融資，專案正式啟動。

此次由江蘇新揚子造船承造的十二艘大型船舶不僅採用低排放高壓雙燃料引擎，更具備使用生質甲烷能力，並可於未來轉換為以氨燃料運轉。搭配TMC供應的壓縮空氣系統與相關減排技術，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）期望這批新造船能在溫室氣體（GHG）排放與污染物上達到「顯著降低」。

TMC認為，若採用氨燃料，船舶將可大幅降低二氧化碳排放，並幾乎完全消除二氧化硫等污染物。而生質甲烷則屬「即插即用」燃料，可在全生命週期（well-to-wake）減排方面達到八成至百分之百，相較傳統燃油具高度環保效益。

此技術組合使這批一萬六千八百TEU貨櫃船具備高度「未來適用性」，滿足各國逐步收緊的環保法規，並符合國際航運長期減碳方向。

據法國海運諮詢機構Alphaliner公布，截至昨（二十）日為止，最新運能資料顯示，Hapag-Lloyd總運能二百四十一萬零十五TEU（全球占比七點三％），總計有二百九十三艘船（其中自有船舶一百三十二艘，租入船舶一百六十一艘），租船占比三十九點九％，另訂造三十四艘船，運能為三十九萬零二十TEU。

過去幾年，Hapag-Lloyd明顯加速推動船隊更新，尤其著重液化天然氣、甲醇、氨燃料等替代能源，以降低環境風險，並因應未來排放規範。

資料顯示，今年六月赫伯羅德（Hapag-Lloyd）迎接旗下二萬三千六百六十四TEU「漢堡快輪級」系列的最終艘新船︱「Wilhelmshaven Express」，此輪由南韓韓華海洋所建造，並於十月正式命名。