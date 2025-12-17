赫曼咖啡公益講座提供創業者交流 創業路上不孤獨
記者彭新茹／新竹報導
推廣永續理念與城市交流為核心的「赫曼咖啡烘焙體驗工廠」日前攜手愛情可樂糖公關吳雅閔總監，舉辦結合永續理念、公益行動與人生交流的歲末公益講座，吸引有意創業的民眾參加，一行人收穫滿滿，也對未來事業開創有更新的想法。
赫曼咖啡總經理王進忠表示，活動以「城市交流 × 公益推廣 × 永續理念 × 女力故事」為主軸，從生活出發，串聯工作、旅遊、美食與咖啡文化，讓善意在城市中流動。王進忠親自導覽「ESG 咖啡觀光工廠」，帶領民眾走進今年雙十國慶指定咖啡工廠，實地了解低碳節能與永續生產流程；並安排手沖咖啡與拉花體驗，讓參與者感受職人精神與細緻生活，從一杯咖啡作自我療癒再出發。
接續講座「熟齡商機 × 品牌行銷」由許家郁主講，從品牌故事、市場定位與熟齡趨勢切入，現場互動熱烈；接續的女力分享由吳雅閔與謝汶霖分享斜槓人生、創業歷程與 FB 創作者獎金實務技巧，引發高度共鳴。
活動中，赫曼咖啡捐出咖啡禮盒及牛閣精緻麵館進行公益義賣，協辦單位航向世界旅遊鄉野旅行社旅遊資深顧問蔡孟谷更向與會民眾說明，深度旅遊已成退休族或上班族休閒的主要方式，透過旅行，重新找回對工作的熱情和對生命的執著。協辦單位包括問泥姐工作室則為現場嘉賓說明經營理念，為生活注入多元能量。
賓律租賃公司提供金馬獎之賓律豪華保母車展示，成為活動亮點。如何在活動中，找到焦點與嬌點，亦係賓律租賃走高端客戶的成功示範。其他企業主亦公益贊助茶敘，包括君邦生物、極之好味、牛閣精緻麵館、宜果國際、大王檸檬汁、林霸五四三良品集等，讓前來參加的民眾作新創交流，從而感受在創業路上，你並不孤獨。
主辦單位預告下場公益交流活動將於明年一月廿五日於板橋舉辦，持續推動公益與人生探索。
