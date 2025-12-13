赫曼咖啡辦公益講座 推永續交流與女力故事

「城市交流 × 公益推廣 × 永續理念 × 女力故事」十六日赫曼咖啡登場，主辦單位邀請民眾一同打造具有溫度的知識午后。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

以推廣永續理念與城市交流為核心的赫曼咖啡與愛情可樂糖公關合作，延續品牌長期投入公益的初衷，將於十六日在赫曼咖啡體驗工廠舉辦公益講座，活動採限額報名，歡迎民眾踴躍報名參加。

赫曼咖啡表示，今年活動以「城市交流 × 公益推廣 × 永續理念 × 女力故事」為設計核心，希望陪伴民眾在多變的生活與職涯中重新看見自我價值。講座首先以「ESG 咖啡觀光工廠導覽」揭開序幕，帶領參加者走入 今年雙十國慶指定之咖啡工廠，實際了解低碳節能與永續生產流程。現場也安排專業的手沖咖啡與拉花體驗，讓民眾親手完成屬於自己的午後風味，感受精品咖啡背後的細緻工藝。

赫曼咖啡指出，活動中的重點課程 「熟齡商機 & 品牌行銷」講師王進忠、許家郁將從品牌故事構建與市場定位等面向切入，協助參加者掌握熟齡市場的潛在價值；「魅力女講師，女力三重奏」 則邀請跨領域許家郁、吳雅閔、謝汶霖分享實務經驗，從旅遊、主持、創業到多元斜槓人生。

主辦單位強調，這次活動以公益形式推動，鼓勵民眾及早報名，一同打造具有溫度的知識午后。此次活動也獲得多家企業公益贊助，包括鄉野旅行社、君邦生物、極之好味、牛閣精緻麵館、宜果國際、大王檸檬汁與林霸五四三良品集等，企業主皆表示，希望透過公益講座，讓更多想創業者，能夠築夢踏實，在台灣這塊美麗寶島，開創美好人生。