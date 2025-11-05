赫格塞斯喊駐韓美軍「保持彈性」 暗示協防台灣

美國國防部長赫格塞斯訪問南韓，4日跟韓國防長的記者會上表示，駐韓美軍的首要任務是抵禦北韓威脅，但還是會針對不同地區的突發事件「保持彈性」，後來被記者問到如果台海或南海發生衝突，是否動用美軍？赫格塞斯回答，美軍會保持彈性，外媒解讀，似乎是暗示會協防台灣。

美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像美聯社）

在美韓兩國防長的聯合記者會上，美國國防部長赫格塞斯表示，駐韓美軍會考慮如何靈活應對地區突發事件，但目前的首要任務仍然是威懾北韓。當記者詢問關於台灣或南海若爆發衝突時是否會動用美軍的問題時，赫格塞斯與南韓國防部長安圭伯共同回應，會考慮在地區突發事件中保持彈性。外媒對此解讀為，一旦台海發生衝突，美軍可能會介入。

值得注意的是，在赫格塞斯訪韓期間，南韓國家情報院也釋出消息，推估2026年3月將舉行「川金會」。儘管如此，赫格塞斯仍強調，為了應對區域情勢，駐韓美軍會保持靈活。在美國國會方面，共和黨參議員巴德也緊盯五角大廈對台軍售案的最新進度。

巴德指出，目前只有少數魚雷已經交付台灣，並詢問如何確保這些防禦裝備能如期交付。對此，美國戰略計畫及部隊事務助理國防部長提名人達墨回應，國防部正非常急迫且迅速地行動，以確保台灣具備自我防衛能力。達墨進一步表示，台灣首要之務還是大幅提升國防支出。這顯示美國持續關注台海情勢，並支持台灣強化防衛能力，以應對區域安全挑戰。

