赫格塞斯授權美軍「不留活口」打擊海上運毒船 專家：恐犯戰爭罪
美國近來宣布加強打擊來自委內瑞拉的「海上運毒船」，白宮1日證實，美軍確於今年9月發動第2輪致命攻擊，且行動獲得國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「不留活口」的授權。這項行動引發爭議，有觸犯美國法律及國際戰爭罪的疑慮。
綜合英國廣播公司（BBC）及路透社報導，這次攻擊的消息最早由《華盛頓郵報》披露。
白宮證實，一位美國海軍高級將領下令，對一艘據稱是委內瑞拉的運毒船隻進行第2輪空襲。
9月2日的「雙重打擊」行動引發美國兩黨議員的密切關注。 報導指出，有2人在當天攻擊的第一次爆炸中倖存，但在爆炸中仍緊抓住燃燒的船隻時不幸遇難。
白宮1日為美軍的這場雙重攻擊決定辯護，表示行動獲得赫格塞斯授權。這再次引發外界對此次行動合法性的質疑，批評者質疑對生還者進行二度攻擊的合法性。
華郵報導，第二輪攻擊的命令是為了殺死第一次攻擊後倖存的2人，並遵從赫格塞斯要求「所有人都必須殺掉」的指示。
美國總統川普11月30日表示，他原本不希望對這艘船發動第二次打擊，而赫格塞斯否認曾下達這類命令。
然而，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）1日表示，赫格塞斯已授權由領導特種作戰司令部（Special Operations Command）的布萊德雷上將（Frank Bradley），下令於9月2日執行這些攻擊。
李威特指出：「赫格塞斯授權布萊德雷執行這些動能打擊。布拉德利完全依照職權和相關法律執行任務，確保船隻被摧毀，消除對美國的威脅。」
李威特表示，這次攻擊是出於「自我防衛」以保護美國利益，發生在國際水域，並符合武裝衝突法規範。她補充，這屆政府已將這些運毒者列為外國恐怖組織。
國際人道法禁止攻擊已喪失戰鬥能力的戰鬥人員。美國國防部《戰爭法手冊》規定，遇難者在未展現敵意或未試圖逃跑前，不得遭蓄意攻擊，並必須接受醫療照護。
喬治華盛頓大學法律教授狄金森（Laura Dickinson）指出，多數法律專家不認為這些打擊構成武裝衝突，因此只有在別無選擇時才可使用致命武力。她說：「這將構成在武裝衝突之外的謀殺。」即使在戰爭中，殺害倖存者「也很可能構成戰爭罪」。
由一群前軍法官組成的「軍法官工作小組」（JAGs Working Group）指出，該命令「顯然非法」，軍人有義務拒絕執行，任何服從者都應遭到以戰爭罪起訴。
赫格塞斯在X平台上為布萊德雷辯護，稱其為「美國英雄」，並表示對其「百分之百支持」，強調支持布萊德雷在「9月2日任務及其後所有任務」中的戰鬥決策。
一名美國高級官員表示，川普1日與高層顧問討論對委內瑞拉施壓的相關行動。
川普已多次暗示，美國可能對委內瑞拉採取軍事行動，他29日表示委內瑞拉上空及周邊空域應被視為「全面封閉」，但沒有提供細節，引發委國社會焦慮與混亂。
川普11月30日證實曾與委內瑞拉總統馬杜洛通話，但拒絕透露通話內容。美國認定馬杜洛是非法領導人。
川普政府一直在評估各種方案，以應對華府所謂馬杜洛在向美國販運非法毒品，導致美國人死亡一事中所扮演的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關聯。
自今年9月以來，美軍已在加勒比海及拉丁美洲太平洋沿岸，針對疑似走私毒品的船隻至少發動19次打擊，至少造成76人死亡。
批評人士質疑這些打擊的法律依據，且共和民主兩黨國會議員都承諾將展開調查。
路透社先前曾報導，美國考慮的選項包括推翻馬杜洛政權，而美軍在加勒比海大規模集結，以及近3個月以來針對委內瑞拉沿岸疑似運毒船的連串攻擊後，已準備進入新的行動階段。川普也已授權中情局在該國進行秘密行動。
