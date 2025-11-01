赫格塞斯稱美中同意建立軍事溝通管道 高呼：天佑中美！

2025年11月1日，中國防長董軍（左）在吉隆坡出席東協防長午餐會、美國防長赫格塞斯（右）出席防長茶敘。路透社



美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週五（11/31）與中國防長董軍在馬來西亞會面，赫格塞斯於台灣時間今天（11/2）上午6時許發文表示，昨晚他與董軍再度通話，雙方一致認為，應該建立軍事溝通管道來降低衝突出現的可能性，將為此舉行更多會晤，赫格塞斯並在文末高呼「天佑美國和中國（God bless both China and the USA!）」。

赫格塞斯在X平台發文指出，繼週五和董軍見面後，昨晚兩人又通話，雙方一致認為「和平、穩定、良好關係是我們雙方發展的最佳路線」，美國戰爭部（川普政府將國防部改名，但國會尚未通過）將秉持「以實力、互相尊重、正面關係」的理念來維繫和平」。

赫格塞斯稱：「董軍上將和我一致認為，雙方應建立軍事溝通管道，以降低衝突、緩和任何可能出現的問題。我們將很快為此舉行更多會談。天佑中國和美國！」

赫格塞斯週五曾在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）防長擴大會議期間與董軍進行雙邊會面，赫格塞斯當時表示，他向董軍強調了維持印太勢力平衡的重要性，重申美國對中國在「南海、台灣、美國在印太的盟友週邊進行活動」的關切，美國不尋求衝突，但會堅定捍衛自身利益。

2025年10月31日，美中防長在東協防長擴大會議期間進行雙邊會晤。翻攝X@PeteHegseth

赫格塞斯在東協防長擴大會議上的用詞則相對強硬。路透社報導，他1日在會議上告訴東協成員國、澳洲、日本等國的國防部長，「你們活在中國在南海和其他地區進行侵略活動所帶來的威脅中」，指出中國的行為缺乏尊重，威脅到他們的領土主權。

赫格塞斯當時提議，東協應與美國發展聯合應對能力，監控海上活動、開發能快速反應的工具，確保任何受侵略或挑釁的一方都不會孤軍奮戰，「沒有任何國家能像美國一樣進行創新和大規模發展，而我們渴望與盟友、夥伴分享這些能力」。

