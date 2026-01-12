赫格塞斯視察福特級航艦「甘迺迪號」艤裝 最快2027年前交付

〔記者陳治程／綜合報導〕美國戰爭部(DoW，又稱美國國防部)部長赫格塞斯本(1)月上旬赴杭廷頓．英格爾斯工業(HII)造船廠，先後視察新銳哥倫比亞級、維吉尼亞級核動力潛艦，以及福特級航艦2號艦「甘迺迪號」建造進度，該艦2019年獲命名下水後，期間歷經新冠疫情延宕工期，但最新預估指出，該艦可望於2027年交付，提升美軍全球投射戰力。

美國戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)當地時間5日視察杭亭頓．英格爾斯工業的維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠，除了解哥倫比亞級(Columbia-class)、維吉尼亞級(Virginia-class)潛艦組裝情形，也親自了解正進行最後艤裝作業的福特級航艦2號艦「甘迺迪號」(CVN 79)，持續落實「自由兵工廠」(The Arsenal of Freedom)的政策承諾。

廣告 廣告

根據美國海軍2026財年最新預估，「甘迺迪號」航艦可望在後(2027)年3月正式交付；另據《美國海軍學會新聞》(USNI News)去年12月報導，HII總裁證實該艦本月將展開海試(sea trials)。

作為美軍最新一代「福特級」(Ford-class)航艦2號艦，「甘迺迪號」未來可搭載約75架艦載機，如F-35C匿蹤戰機、F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，以及E-2D預警機、直升機等友人載台；此外，後續也不排除將新銳的MQ-25艦載無人加油機部署至甲板接受測試，蒐整後續改裝操作及後勤設施的精進依據。

與此同時，服役已逾半世紀的「尼米茲號」(CVN 68)航艦，去年底完成生涯最後的部署任務後，目前已返回美東華盛頓州的基特薩普海軍基地(Naval Base Kitsap)，預劃今(2026)年5月正式退役，結束51年服役生涯，並由「甘迺迪號」接替其重任繼執全球巡弋及兵力投射任務，維繫美國和印太區域穩定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

俄國認了！海軍無力保護油輪遭美扣押 親克宮分析師：剩紙上戰力

美軍抓人如入無人之境！委國Su-30為何不起飛？專家揭真相

美軍真的在委國用「音波武器」？ 定向能量武器的嫌疑大

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

