赫格塞斯讚美中關係史上最好
川習會後，美國戰爭部長赫格塞斯台灣時間2日發文證實，他與大陸國防部長董軍一致認為，華府和北京應該建立軍事溝通管道，以化解衝突。赫格塞斯大讚兩國雙邊關係「從未如此好」，更在文末呼應美國總統川普祝願「天佑中國和美國！」與前一天在東協會議的強硬言辭，形成鮮明對比。
裴洛西訪台後 兩軍溝通管道中斷
2022年8月，時任美國眾議長裴洛西訪台激怒北京，大陸後來取消陸美戰區領導通話、國防部工作會晤，以及海上軍事安全磋商機制會議，美陸兩軍溝通管道中斷。
2023年11月，美國總統拜登與大陸國家主席習近平在舊金山會晤，當時雙方同意恢復關鍵軍事對話。然而這些軍事對話被認為進展有限，因為北京有不少限制，且兩國也未在軍事高層和作戰層級，建立可靠的危機溝通管道。因此，儘管赫格塞斯昨日發文中美將恢復軍事溝通管理，但美國政治新聞網Politico不太看好此次美中重啟軍事熱線。
川習會10月30日在釜山舉行後，川普1日發文表示，他與習近平的G2（兩強會談）會晤，對兩國意義重大，並稱會晤將帶來持久和平與成功，「願上帝保佑中國和美國！」
人在馬來西亞出席東協防長擴大會議的赫格塞斯，隨即也在社群平台X高調發文，指他剛與川普通話，他們一致認為，「美中關係從未如此之好」。他寫道，在川習會後，他與董軍積極會晤，接著「我們昨晚又通話，雙方一致認為，和平、穩定和良好關係，是我們兩大強國發展的最佳路線」，正如川普所言，歷史性的G2峰會，定調美中的持久和平與成功。
先指責、後讚美 凸顯華府力求平衡
赫格塞斯更提及，美國戰爭部將秉持以實力、相互尊重和正面關係的理念來維護和平，「董軍上將和我一致認為，我們應建立軍事溝通管道，以緩和衝突，消除任何可能出現的問題。我們很快將就此舉行更多會晤。天佑中國和美國！」
赫格塞斯在和川普通話之後，文章中對大陸調子明顯放軟不少，他文中提到「美中關係前所未有的好」、「天佑中國和美國」，句裡行間釋出的善意，相較與他1日在東協會議，批評大陸在南海採取「日益破壞穩定的行動」，並指責大陸「以不正當手段主張對特定海域的管轄權」的強硬言論，形成鮮明對比。不僅如此，赫格塞斯10月31日與董軍會晤時，也對南海局勢表示關切，2人還就此針鋒相對。
美聯社指出，赫格塞斯先在東協會議上發出嚴厲警告，隨後又在網上釋出和解性言論，前後矛盾的訊息，凸顯華府在與北京緊張局勢升溫之際，努力於嚇阻與外交之間取得平衡。
值得注意的是，在赫格塞斯尋求建立溝通管道之際，五角大廈正準備在未來幾周內發布新版《國防戰略》，或將重點從對抗大陸，轉移到美國國土安全。
日澳防長會晤 嚴重關切陸南海活動
另一方面，赫格塞斯2日訪問越南河內，預計會見越南共產黨總書記蘇林、國家主席梁強和國防部長潘文江，就武器供應展開談判。赫格塞斯指出，深化軍事合作將惠及兩國，也重申美越夥伴關係建立在彌合越戰創傷的基礎上。
日本防衛大臣小泉進次郎同日也發文，分享他1日在中日防長會議上，向董軍提到，「為了日中關係的良好發展，我們須正視政治層面的難題，堅持不懈地展開坦誠的討論與溝通。」他2日與澳洲防長馬勒斯見面時，雙方就大陸在南海的活動表示嚴重關切，並同意擴大各領域的防務合作，加強嚇阻。
