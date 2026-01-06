赫格塞斯：美國重建絕對軍事優勢 中俄不敢測試

美國戰爭部長赫格塞斯 圖：翻攝自美國戰爭部的臉書直播畫面

[Newtalk新聞] 美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早表示，華府正在重建其絕對的軍事優勢，讓敵國不再心存幻想測試美方實力的深淺。

赫格塞斯周一（5 日）在美國最大的軍用造船廠——紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）向造船廠工人和海軍人員發表講話時，指出美國最近在委內瑞拉的軍事行動，證明了美國軍事戰備的恢復，及「非美國」（non-American）國防技術的局限性。

赫格塞斯指出，川普回任總統後，美國年輕人投入軍旅的人數已打破紀錄。美國的軍機最近十分忙碌，在未來也會繼續忙碌，確保美國安全、自由、強大。

赫格塞斯表示，川普政府的原則第一條，就是領袖的責任須將美國與美國人放在第一優先。其次，真正能達成和平的手段，靠的是實力。第三，一個無法打造工具來自我防衛的國家，勢必走向衰微。

赫格塞斯表示，川普看到美國兩黨菁英釀成的防衛力量衰退，並拒絕接受這個趨勢，決意讓美國軍事工業能力復甦。而他自己身為戰爭部長，責任就是遂行美國總統的意志，打造一支全球最強大的軍隊。

赫格塞斯表示，美國正在重新打造威懾力，其強度絕對且毋庸置疑，讓「敵國」（enemies）不敢試探。在川普任內，不會再有俄羅斯侵略烏克蘭、哈瑪斯突襲以色列、美軍撤離阿富汗等讓某些有心人懷疑美國到底還有沒有能力領導世界的事件發生。

赫格塞斯強調，美國不再容忍任何勢力攻擊美方船艦，做這些事的人將看不到明天的太陽。美國的船艦將自由航行在全世界任何角落。

赫格塞斯指出，美軍前幾天入侵委內瑞拉首都，俄製武器明顯沒有能力反制，美方連一個人都沒有折損。這就是美國重建了威懾力。

赫格塞斯說，因為川普在位，全世界都在注意美國，看到美國的實力，看到美國的領導力。

