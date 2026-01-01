赫蒂法宜蘭米香系列新品島嶼脈動 發表

赫蒂法於近日隆重發表全新香氛作品-「宜蘭米香系列新品︱島嶼脈動」。少年阿公方子維與藝人王瞳共襄盛會。



（圖：少年阿公方子維提供）

以專業醫美生技為核心、深耕在地文化的品牌「赫蒂法Healtdeva」，於近日隆重發表全新香氛作品-「宜蘭米香系列新品︱島嶼脈動」。此系列以「宜蘭在地稻米萃取酒精」為基底，融合台灣自然意象「山、河、海、嶼」，將土地的純淨能量轉化為療癒心靈的氣味藝術。發表會當天，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，縣府肯定地方創生，讓台灣氣味被世界肯定。並特別邀請藝人王瞳共襄盛會，分享她對香氣與生活療癒的深刻體驗，成為全場矚目焦點。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，赫蒂法以創新方式結合在地農業、文化與產業，成功將「米」這項宜蘭重要農產，轉化為具有國際潛力的香氛產品，是地方創生的優良典範，也展現宜蘭產業多元發展的可能性。

「米香系列新品─島嶼脈動」一共有四款香氣，象徵台灣最引以為傲的四種自然風景，於二○二五年十二月正式上市，未來也將結合赫蒂法莊園的體驗活動，邀請消費者走進宜蘭，親身感受從土地到香氣的完整旅程。品牌期望透過香氛，讓更多人認識宜蘭的風土魅力，並在氣味中找回屬於自己的心靈方向。

王瞳現身分享：香氣，是回到自己的方式。發表會當天，藝人王瞳優雅出席，親身體驗四款香氣。她分享道：「每一款香味都像是一段旅程，不只是好聞，而是能讓人慢下來，回到內心的感受。」她特別提到，在忙碌的生活中，香氣成為她安定情緒、照顧自己的重要儀式，也十分認同赫蒂法將在地物產與療癒理念融入香氛創作的初衷。王瞳的出席，也讓「宜蘭米香系列」不僅是一組香水作品，更成為現代人關照心靈、尋找生活節奏的溫柔提案。

「宜蘭米香系列新品︱島嶼脈動」的誕生，是集結多個宜蘭在地創生團隊的共同成果。赫蒂法謝侑廷特助表示，此次計畫特別感謝少年阿公團隊、中福酒廠、耕莘健康管理專科學校、陳家庄農園等夥伴的投入與支持，從在地農業、酒精製程、教育參與到文化轉譯，共同完成這場從土地出發的香氣實驗。