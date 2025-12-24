「赫蒂法 × 宜蘭米香系列新品發表會—島嶼脈動」 王瞳共感香氣療癒力量

赫蒂法於近日隆重發表全新香氛作品-「宜蘭米香系列新品—島嶼脈動」。宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，並邀請藝人王瞳共襄盛會。（圖：少年阿公方子維提供）

以專業醫美生技為核心、深耕在地文化的品牌「赫蒂法 Healtdeva」，於近日隆重發表全新香氛作品-「宜蘭米香系列新品—島嶼脈動」。此系列以「宜蘭在地稻米萃取酒精」為基底，融合台灣自然意象「山、河、海、嶼」，將土地的純淨能量轉化為療癒心靈的氣味藝術。發表會當天，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，縣府肯定地方創生，讓台灣氣味被世界肯定。並特別邀請藝人王瞳共襄盛會，分享她對香氣與生活療癒的深刻體驗，成為全場矚目焦點。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，赫蒂法以創新方式結合在地農業、文化與產業，成功將「米」這項宜蘭重要農產，轉化為具有國際潛力的香氛產品，是地方創生的優良典範，也展現宜蘭產業多元發展的可能性。

香氣療癒 × 地方創生，開啟感官新旅程。「米香系列新品—島嶼脈動」一共有四款香氣，象徵台灣最引以為傲的四種自然風景，於二O二五年十二月正式上市，未來也將結合赫蒂法莊園的體驗活動，邀請消費者走進宜蘭，親身感受從土地到香氣的完整旅程。品牌期望透過香氛，讓更多人認識宜蘭的風土魅力，並在氣味中找回屬於自己的心靈方向。以上新品可至赫蒂法莊園（宜蘭縣五結鄉五濱路一段四十號）或赫蒂法商城https://shop.healtdeva.com/進行購買，相關問題可洽官網或FB粉絲專頁詢問。

從醫美專業出發，讓土地走進香氣裡。赫蒂法 Healtdeva 以「結合自然萃取 × 醫美專業 × 在地文化」為品牌精神，長期致力於將台灣土地的天然素材，透過科學與美學轉化為高品質保養與香氛產品。品牌基地「赫蒂法莊園」坐落於宜蘭縣五結鄉，以歐式莊園景觀為背景，結合觀光、教育與文化體驗，打造身心療癒的生活場域。此次推出的「宜蘭米香系列」，正是赫蒂法對土地與香氣的深度回應。團隊以宜蘭稻米萃取製成的酒精作為香水基底，不僅提升香氣純淨度，更象徵品牌與地方農業、永續價值的緊密連結。

山・河・海・嶼—「一粒米，走過山河海空間，成為心靈的香氣。」「宜蘭米香系列新品—島嶼脈動」以台灣自然風景為靈感，打造四款對應不同情緒能量的香氣作品：山・靜心－以雪松、羅勒、沉木交織而成，如走入山林般沉穩安定，象徵「成為你的靠山」。河・流動－橙花、白茶與甜橙的清新流動感，帶來釋放與滋養，傳遞「隨河而豐」的富足能量。海・釋放－海鹽、礦物與海風氣息，讓心靈如浪般自由舒展，鼓勵「逐海而放」。嶼・自由－白麝香與玫瑰融合米香，營造留白冥想的靜謐空間，象徵「歸嶼而喜」。

王瞳現身分享：香氣，是回到自己的方式。發表會當天，藝人王瞳優雅出席，親身體驗四款香氣。她分享道：「每一款香味都像是一段旅程，不只是好聞，而是能讓人慢下來，回到內心的感受。」她特別提到，在忙碌的生活中，香氣成為她安定情緒、照顧自己的重要儀式，也十分認同赫蒂法將在地物產與療癒理念融入香氛創作的初衷。王瞳的出席，也讓「宜蘭米香系列」不僅是一組香水作品，更成為現代人關照心靈、尋找生活節奏的溫柔提案。

以香氣實踐地方創生的可能。現場「宜蘭米香系列新品—島嶼脈動」的誕生，並非單一品牌的創作，而是集結多個宜蘭在地創生團隊的共同成果。赫蒂法謝侑廷特助表示，此次計畫特別感謝少年阿公團隊、中福酒廠、耕莘健康管理專科學校、陳家庄農園 等夥伴的投入與支持，從在地農業、酒精製程、教育參與到文化轉譯，共同完成這場從土地出發的香氣實驗。其中，少年阿公團隊 以在地旅人的視角，協助梳理宜蘭生活風景與氣味記憶，讓產品不只是原料的使用，而是文化經驗的累積；中福酒廠提供專業製程支持，讓在地米能穩定轉化為高品質香氛基底；耕莘健康管理專科學校與陳家庄農園則透過教育與農業物產轉化，讓年輕世代與土地建立更深層的連結。